الأحد 26 يناير 2025
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تعليمات مشددة من منطقة الجيزة الأزهرية بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الابتدائية

رئيس منطقة الجيزة
رئيس منطقة الجيزة يتفقد مقر تصحيح الشهادة الابتدائية
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تفقد الشيخ أيمن عبود، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، اليوم الأحد، مركز تصحيح الشهادة الابتدائية، حيث اطمأن على راحة المدرسين في أثناء التصحيح وتوفر سبل الراحة لهم، وأكد  بأن المنطقة حريصة كل الحرص على توفير مكان جيد ومناسب للسادة المعلمين والمعلمات في أثناء أعمال تقدير الدرجات.

تعليمات مدير مديرية الجيزة الأزهرية بشأن أعمال التصحيح 


وأكد “عبود” على مراعاة الدقة والمراجعة الجيدة؛ ليحصل كل طالب على حقه، هذا وقد وجه رئيس المنطقة الشكر للمشاركين في أعمال التصحيح على تعاونهم المثمر والانتهاء من أعمال تقدير الدرجات حسب ما هو مخطط له.

 


كان ذلك بحضور أيمن إلياس، مدير التعليم الابتدائي، والدكتور مسعد سعيد، مدير التعليم الخاص، والدكتورة رباب حسين مدير إدارة البدرشين التعليمية، والأستاذ  عبد الكريم قطب، رئيس مركز تصحيح الشهادة الابتدائية بالمنطقة.

 

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