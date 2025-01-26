وكيل الأزهر وأمين الأعلى للشئون الإسلامية يزوران جناح المشروع الوطني للقراءة بمعرض الكتاب

زار الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بزيارة لجناح المشروع الوطني للقراءة، إذ كان في استقبالهما الدكتور عبده إبراهيم، مدير المشروعات التربوية والجودة.

أهداف المشروع الوطني للقراءة



وخلال الزيارة، قدّم الدكتور عبده إبراهيم شرحًا وافيًا عن أهداف المشروع الوطني للقراءة، موضحًا أنه يُعد مشروعًا ثقافيًا طموحًا يهدف إلى تعزيز القراءة بوصفها عادة أصيلة لدى مختلف فئات المجتمع المصري. وأشار إلى أن المشروع يستهدف الطلاب في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي، إضافة إلى المعلمين ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تنمية الوعي الثقافي والمعرفي. كما أعلن أن المشروع يمنح الفائز الأول من كل مستوى من المستويات المختلفة جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري؛ ما يؤكد مدى حرص المشروع على دعم الإبداع والتميز.



من جانبه، أثنى الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على هذا الجهد الكبير الذي تبذله إدارة المشروع الوطني للقراءة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تُعد خطوة هامة لتعزيز مكانة الثقافة والقراءة في المجتمع، ومؤكدًا أهمية دعم مثل هذه المشاريع التي تعزز القيم الثقافية وتُسهم في بناء الأجيال القادمة.



كما أعرب الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن تقديره الكبير للمشروع، واصفًا إياه بالجهد الرائع الذي يُسهم في نشر الوعي الثقافي والمعرفي في المجتمع المصري، ومشيدًا بالأهداف النبيلة التي يسعى لتحقيقها.



تأتي هذه الزيارة تأكيدًا لأهمية التعاون بين المؤسسات الدينية والثقافية في دعم المشاريع الوطنية التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومثقف، قادر على مواجهة تحديات المستقبل.

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