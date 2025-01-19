عودة "الأولى" و"الفضائية" إلى التليفزيون المصري

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام طارق نور رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وجرى الحديث حول واقع ومستقبل الإعلام المصري وآفاق تطويره علي صعيد الشكل والمضمون.

وشهد اللقاء الاتفاق على عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري، وقام المسلماني بتوجيه الشكر للشركة المتحدة على دورها الكبير في تطوير القناة الأولي، قبل عودتها إلى ماسبيرو.

وأضاف المسلماني أن عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع الـتطوير ورفع الكفاءة، يضاعف المسؤولية المهنية على عاتق أبناء ماسبيرو، الذين عليهم أن يواصلو العمل بكل تفان وإخلاص.. من أجل المزيد من قوة وحضور التليفزيون المصري.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “نحن حريصون على تقوية العلاقات المتميزة بين ماسبيرو والشركة المتحدة التي نتمنى لها كل التوفيق، وسنظل نعمل في العديد من مجالات التعاون المختلفة بيننا ”.

يذكر أن فريقي عمل الهيئة الوطنية للإعلام والشركة المتحدة قد شرعا في إجراءات عودة القناة الأولى والفضائية إلي التليفزيون المصري.

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