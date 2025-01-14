الثلاثاء 14 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أبرزهم الفشني والبهتيمي، الوطنية للإعلام تستبعد بعض القراء من خريطة قرآن السهرة

الفشني والبهتيمي،
الفشني والبهتيمي، فيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، استبعاد عدد من القراء البارزين من خريطة برنامج "قرآن السهرة" بإذاعة القرآن الكريم.

الاستبعاد يشمل كبار القراء الراحلين


ومن بين القراء الذين تم استبعادهم، جاء اسم الشيخين الراحلين الكبيرين طه الفشني وكامل يوسف البهتيمي، واللذين يعدان من أبرز أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. 

وقد أثار هذا القرار تساؤلات كثيرة، خاصة وأنهما كانا قد تركا بصمة واضحة في تاريخ تلاوة القرآن الكريم.



استقرار القرار على خمسة من أعلام التلاوة


القرار الجديد يقتصر على عرض تلاوات خمسة من أعلام التلاوة المصرية، وهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود خليل الحصري، كما تم إضافة الشيخ محمد محمود الطبلاوي إلى هذه القائمة الذهبية.


ويرى الإعلامي أحمد المسلماني أن هذه الأسماء تمثل قمة التلاوة القرآنية، ويجب أن تقتصر عليهم تلاوات "قرآن السهرة" بما يتناسب مع مكانتهم في تاريخ التلاوة في مصر.

 

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى

 

هذا القرار دفع نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء إلى إصدار بيان  ناشدت فيه الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الإعلامى أحمد المسلمانى إعادة خريطة القراء كما كانت، وعدم استبعاد أحد من  القراء الذين تم استبعادهم، لأن هولاء القراء هم من قامت الإذاعة على أكتافهم،  وأثروا دولة التلاوة بأصواتهم العذبة ولهم جمهورهم الذى ينتظر تلاوتهم فى خريطة الإذاعة بمصر وخارجها.

 

نقابة القراء تناشد "المسلمانى": دع الخريطة كما هى


وأكد الشيخ حشاد  أن استبعاد هؤلاء القراء يؤثر سلبًا على دولة التلاوة والتى هى القوة الناعمة لمصر فى العالم أجمع وليس لأحد مصلحة فى استبعادهم غير حرمان العالم من سماعهم وهذا غير وارد فى مصر التى أثرت العالم أجمع بقرائها الأعلام الذين نشروا القرآن الكريم مجودا ومرتلا فى أنحاء العالم.


 واختتم نقيب القراء كلامه قائلا: والنقابة إذ تناشدكم بما عهدناه فى سيادتكم من حب وإخلاص للوطن بالبقاء على هذه النخبة الطيبة من القراء حفاظا على دولة التلاوة المصرية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة الوطنية للاعلام إذاعة القرآن الكريم الكاتب الصحفي أحمد المسلماني ماسبيرو التليفزيون المصري

مواد متعلقة

استبعاد برنامج وزير الأوقاف السابق من إذاعة القرآن الكريم

ads

الأكثر قراءة

القومي للأجور يكشف موعد زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص

نقابة القراء لـ"المسلمانى": دع الخريطة كما هى ولا تحرم العالم من قوة مصرالناعمة

ضابط سابق بالجيش السوري المنحل يختطف 5 عناصر أمنية تابعة للشرع (فيديو)

نقابة القراء تنتقد قرار المسلماني باستبعاد البهتيمي والفشني من قرآن السهرة

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة في الأسواق اليوم الثلاثاء 14/1/2025

خبير اقتصادي يكشف سر سحب المركزي 2.5 تريليون جنيه من البنوك

الأزمة بين كولر وإدارة الأهلي تتصاعد، والسويسري يهدد بالرحيل لهذا السبب

أزمة جديدة في الاهلي قبل مواجهة الجونة غدًا بالدوري

منوعات

المزيد

استمرار جهود البحث عن مفقودين جراء الحرائق في لوس أنجلوس

العثور على نبيذ مقطر عمره أكثر من 3 آلاف عام في الصين

أحدث جرائم الذكاء الاصطناعي، تعرض فرنسية للاحتيال من منتحل شخصية براد بيت

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء 14-1-2025

استقرار أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء 14 يناير2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

فتح باب التسجيل في فعاليات ملتقيات قطاع ريادة الأعمال بمصر

المزيد

انفوجراف

ميل جيبسون يثير الجدل ومعهد الأورام يرد.. هل تساعد الأدوية المضادة للطفيليات في علاج السرطان ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة النصف من رجب، ردده في هذه الليلة المباركة

هل الزوجة التي تمنع نفسها عن زوجها تلعنها الملائكة؟ الإفتاء تجيب(فيديو)

خالد الجندي: لو زوجتك أو زوجك شهد لك بالصلاح فأنت كذلك (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية