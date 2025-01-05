الأحد 05 يناير 2025
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سياسة

حزب المحافظين يطالب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن

حزب المحافظين،فيتو
حزب المحافظين،فيتو

 دعا حزب المحافظين  إلى إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والعفو عن النساء وكبار السن الذين صدرت ضدهم أحكام على خلفية قضايا سياسية أو تتعلق بحرية الرأي والتعبير، يأتي هذا الطلب في إطار استشراف عام جديد يأمل فيه الحزب أن يشهد انفراجة حقيقية في ملف حقوق الإنسان.

 

أهمية احترام الحكومات لحقوق مواطنيها

 

وأشار الحزب فى بيان له  إلى أن العام المنصرم كان مليئًا بالأحداث الدولية الصاخبة، مما أظهر بوضوح أهمية احترام الحكومات لحقوق مواطنيها، وأكد البيان أن الدول التي لا تحترم حقوق مواطنيها تفقد قيمتها وقوتها على الساحة الدولية، حيث تصبح غير قادرة على التأثير في القرارات الإقليمية والدولية.

 

 

وفي سياق حديثه عن الوضع الحالي للمحبوسين احتياطيا، ذكر الحزب أسماء عدد من الشخصيات البارزة التي لا تزال رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الصحفيين والنشطاء الذين عانوا بسبب ممارستهم حقهم في التعبير.

 

الإفراج والعفو عن جميع المعتقلين 

 

ودعا حزب المحافظين الدولة بمختلف سلطاتها إلى إعادة النظر في هذه الملفات ورفع الظلم عن المواطنين، مؤكدًا على ضرورة التوقف عن إساءة استخدام السلطة ضد أصحاب الرأي والفكر الحر. كما طالب بسرعة الإفراج والعفو عن جميع المعتقلين الذين تم اعتقالهم بسبب آرائهم السياسية أو دعمهم لقضايا إنسانية.

 

أصحاب الرأي والفكر الحر 

 

وفي هذا السياق، فإن حزب المحافظين يطالب الدولة، بمختلف سلطاتها، بإعادة النظر في كل هذه الملفات ورفع الظلم والقهر عن المواطنين وخاصة من أصحاب الرأي والفكر الحر والتوقف عن إساءة استخدام السلطة ضدهم وشخصنة الأمور في مواجهتهم، فقد بات السكوت علي ذلك يورق ضمائرنا ويخنق مشاعرنا على المستوى الإنساني والعدالي، ويهدد فرص استقرارنًا الاجتماعي ويهز ثقتنا في مؤسسات الدولة ومدى التزامها بالدستور الذي حدد أغراض إنشائها علي سبيل الحصر وفصل بينها ومنحها الاستقلال في اتخاذ القرار وجعل كل منها على حدة مسئولا أمام الشعب والرأي العام.


ويطالب الحزب بسرعة الإفراج والعفو لمن أصابتهم أحكام من اصحاب الرأي والمعارضين خاصة من الشيوخ والسيدات والشباب.
 

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