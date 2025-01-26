خروج أسرة مصابة بتسمم غذائي من مستشفى الفيوم العام بعد استقرار حالتهم

خرجت أسرة مكونة من 5 أشخاص من مستشفى الفيوم العام، بعد إجراء الإسعافات الأولية وغسيل المعدة لهم، إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي، جراء تناول وجبة عذائية فاسدة، بمنطقة الحاكورة بمدينة الفيوم، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام.

تفاصيل الواقعة وقرار النيابة المختصة

كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي اخطارا من مستشفي الفيوم العام، يفيد بوصول 5 حالات تسمم غذائي، وقيء وإسهال، مصحوبة بحالة إعياء شديد، ويقيمون بمنطقة الحاكورة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مستشفى الفيوم العام، وتبين أن المصابين من أسرة واحدة، وتناولوا وجبة فاسدة، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وأجريت لهم الإسعافات اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وأخطرت النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تقرير مفصل بالحالة من مفتش الصحة، كما طلب تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة، وتولى التحقيق.

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