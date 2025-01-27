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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي لسرقة المواد البترولية في القطامية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية بالقطامية وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

سرقة المواد البترولية فى القطامية 

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 أشخاص – مقيمين بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة القطامية مُستخدمين سيارة نقل بمقطورة "محمل عليها كونتينر".

 


وبتطوير المناقشة والتحقيقات أسفرت جهود البحث عن تحديد وضبط باقى عناصر التشكيل (عاطلان – لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول).

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3  وقائع سرقة بذات الأسلوب بالإشتراك مع المُتهمين المضبوطين، وتم بإرشادهما ضبط (سيارتين "المُستخدمين فى الوقائع").

كما أمكن تحديد وضبط عميليهما (مقيمان بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة ) وبلغ إجمالى المضبوطات (3 أطنان مواد بترولية –25 ألف لتر سولار - كمية من الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطهم– 2 بندقية "آلية، خرطوش" وعدد من الطلقات).

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال باقى المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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