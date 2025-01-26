الأحد 26 يناير 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار الذهب، استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية والمحلية على التوازي، بعد أن سجل المعدن الاصفر أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، بالرغم من ضعف الدولار الأمريكي وزيادة الطلب على السبائك الذهبية. 

وشهدت  أسعار الذهب استقرارا منتصف تعاملات اليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025 في السوق المحلي، وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.  

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات ؟ 

 

 

الذهب اليوم فى الصاغة 
الذهب اليوم فى الصاغة 

 

 

أسعار الذهب عيار 24 

 سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 نحو 4405 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

 وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3855  جنيها للبيع.

للمزيد: 200 جنيه ارتفاعًا في سعر الجنيه الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل  3304 جنيه للبيع.

 

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أسعار الذهب  فى السوق 

 

 

أسعار الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2570 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب عيار 12 

 وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم نحو 2200 جنيهات للبيع

أسعار الذهب عيار 9

 وسجل  سعر جرام الذهب عيار 9 اليوم نحو 1652 جنيها للبيع.

للمزيد: سعر جرام الذهب صباح اليوم 

 

 

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أسعار الذهب  

 

 

الاستثمار في الذهب من أهم أدوات الاستثمار

 الاستثمار فى الذهب من أهم أدوات الاستثمار التي يستخدمها المستثمرون لتحقيق أهدافهم المالية نظرًا لما يمتلكه الذهب من مميزات تجعل الاستثمار فيه خيارًا ذكيًّا، ومن هذه المميزات الآتي:

  • الاستثمار فى المعدن الأصفر وسيلة لربح الأموال، حيث إنه تزداد قيمته مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب خاصة يساهم في الحفاظ على قيمة المال مع مرور الزمن.
  • الاستثمار فى الذهب يساعد فى بناء محفظة استثمارية قوية ومتنوعة.
  • الاستثمار فى الذهب وسيلة مهمة للادخار وللتحوط ضد مخاطر التضخم العالية.

معدن الثراء، ماذا تعرف عن الذهب؟  

 عرف الذهب بمعدن الثراء والمال، وهو عنصر كيميائي برمز Au بسبب اسمه في اللغة اللاتينية Aurum ويستخدم الذهب اليوم في عدة مجالات شخصية، تجارية، وصناعية، كما أنه يتواجد في الطبيعة في عدة أماكن منها داخل الصخور أو في قاع الأنهار.

 

 

استخدام الذهب على مر العصور 

 وتم استخدام الذهب في عدة مجالات منذ زمن طويل حيث كان يستخدم في صنع توابيت الملوك في عصور مختلفة على مر التاريخ كونه أحد رموز القوة والثراء، كما تم استخدامه في تزيين المقابر الملكية وتعزيز القيمة الرمزية للملوك والملكات، بالإضافة لاستخدامه في مصر القديمة في صناعة الأقنعة والمجوهرات المقدسة التي كانت ترافق الملوك في حياتهم الآخرة، وتعتبر جزءًا أساسيًّا من معتقداتهم حول الحياة بعد الموت.

كما تم استخدام الذهب أيضًا في مجالات طبية مثل طب الأسنان لتلبيس وحشو الأسنان، ويعود هذا لقابليته للطرق والتشكيل ومقاومته للتآكل، وعدم تأثره بالعوامل المحيطة، كما يستخدم في تغليف الأدوية والعلاجات الطبية للحفاظ على فاعليتها.

 

 

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