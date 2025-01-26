الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

المشدد 6 سنوات لعاطلين في سرقة توك توك بالإكراه بالشرابية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات، لاتهامهما بسرقة توك توك من سائقه وهاتفه المحمول بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بمنطقة الشرابية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهم الأول استدرج سائق توك توك  لسرقته وأثناء سيره في الطريق العام، أشهر في وجهه سلاح أبيض ليقف ثم تقابل مع المتهم الثاني وتمكنا من سرقة التوك توك تحت تهديد السلاح كما سرقا هاتف سائقه المحمول.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض عليهما.


بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة الشرابية

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