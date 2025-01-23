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رياضة

بمشاركة عبد المنعم، نيس يخسر من إلفسبورج بهدف في الدوري الأوروبي (صور)

محمد عبد المنعم لاعب
محمد عبد المنعم لاعب نادي نيس الفرنسي، فيتو

خسر فريق نيس مع نظيره إلفسبورج، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، في الجولة السابعة من دور المجموعات من الدوري الأوروبي.

وسجل هنريكسون هدف الفوز لفريق إلفسبورج في الدقيقة 62 من عمر الشوط الثاني واللقاء. 

وشارك المحترف المصري محمد عبد المنعم أساسيًّا مع فريق نيس في مواجهة إلفسبورج. 

تشكيل نيس أمام إلفسبورج 

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وأصبحت مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي عبارة عن دوري تضم 36 فريقًا، يواجه كل فريق ثمانية فرق مختلفة أربعة على أرضه وأربعة خارجها.

وتتقدم الفرق الثمانية الأولى بشكل عام مباشرة إلى دور الستة عشر والفرق التي تنتهي من المركز التاسع إلى الرابع والعشرين ستتنافس في مرحلة خروج المغلوب، حيث يتأهل الفائزون إلى دور الستة عشر، ومن ثم يتم لعب دور خروج المغلوب مباشرة.

والفرق التي تنتهي في المركز الخامس والعشرين أو أقل في مرحلة الدوري، سيتم إقصاؤها.

وسيتم تصنيف الفرق في أربعة أوعية، وسيتم بعد ذلك سحب كل فريق ضد خصمين من كل وعاء، أحدهما سيلعب على أرضه والآخر خارج أرضه.

في مرحلة الدوري، لا يمكن للفرق مواجهة خصوم من بلدها ويمكن بحد أقصى مواجهة فريقين من نفس البلد.

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الدورى الأوروبي إلفسبورج نيس محمد عبد المنعم عبد المنعم

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