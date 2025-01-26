انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمعسكر المرأة بالأقصر

انطلقت فعاليات اليوم الثالث لمعسكر المرأة السنوي تحت عنوان “المرأة في صنع القرار” بمحافظة الأقصر، والذي يقام خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2025. جاءت الجلسة الأولى بعنوان “الاتصال الفعال”، قدمها د. عمرو مصطفى، الأمين العام لمحافظة الإسماعيلية، واستهدفت تطوير مهارات المشاركات في مجال التواصل كعنصر أساسي لتحقيق النجاح الشخصي والمهني.

مهارات التواصل الفعال

ركزت الجلسة على مهارات التواصل الفعال، ومنها استخدام لغة بسيطة وإيجابية لتحفيز الآخرين، تعزيز ثقافة الإنصات الفعال لفهم وجهات النظر المختلفة، تبسيط الرسائل لضمان وضوحها، وبناء الثقة بين أطراف الحوار لضمان نجاح عملية الاتصال.

تطوير مهارات التواصل ليس مجرد أداة للتفاعل اليومي

وفي ختام الجلسة أكد المحاضر على أن تطوير مهارات التواصل ليس مجرد أداة للتفاعل اليومي، بل هو أساس لتحقيق التغيير الإيجابي وبناء علاقات قوية في مختلف المجالات.

وكانت الجلسة الثانية بعنوان “الدعوة وكسب التأييد”، قدمتها الأستاذة كريمة التهامي، عضو أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

تسليط الضوء على أهمية الدعوة

تناولت الورشة مفهوم الدعوة، الذي يعرف بكونه عملية تهدف للتأثير على السياسات والقوانين لتحقيق تغييرات اجتماعية أو قانونية تخدم قضايا مجتمعية.

وتضمنت الفرق بين الدعوة، المناصرة، والتعبئة الجماهيرية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الدعوة في تحقيق التغيير وتمكين الفئات المهمشة.

اختتمت الجلسة بعرض استراتيجيات فعّالة للدعوة، منها المناصرة المباشرة، الإعلام والتوعية، الحملات الرقمية، وبناء التحالفات.

ويذكر أنه في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في الحياة السياسية، انطلقت الخميس الماضى فاعليات معسكر المرأة السنوي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بعنوان “المرأة في صنع القرار” بمحافظة الأقصر.

يهدف المعسكر إلى تأهيل عضوات الحزب للمشاركة الفعّالة في الحياة العامة وصنع السياسات من خلال تطوير مهاراتهن القيادية.

شهدت الجلسة الأولى تدريبًا نظريًا بعنوان “مهارات الخطاب العام”، قدمه المهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب والبرلماني السابق. تناولت الجلسة الأولى أسس إعداد خطاب قوي، وكيفية التأثير على الجمهور، وأهمية استخدام لغة الجسد.

وشهدت الجلسة الثانية، تدريبات عملية على ما تم تناوله في الجلسة الأولى، حيث أتيحت للمشاركات فرصة لتطبيق المهارات المكتسبة عمليا، مما ساعدهن على تعزيز قدراتهن في إيصال الرسائل بشكل مقنع ومؤثر، ليصبحن أكثر جاهزية للتواصل بثقة وفاعلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.