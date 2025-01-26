الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

التصريح بدفن جثة مدمن أنهى حياته بأوسيم

اسعاف
اسعاف

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة مدمن أنهى حياته بالقفز من أعلى السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد، هربا من جحيم الإدمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

 

العثور على جثة بشريط السكة الحديد

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة أوسيم.

 

وباستدعاء أسرته أفادوا بأنه مدمن تعاطي المواد المخدرة، وقام والده مؤخرًا بطرده من المنزل، وتخلص من حياته بالقفز من أعلي السور الخرساني الخاص بشريط السكة الحديد، هربًا من جحيم الإدمان ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت صرف النيابة العامة.


وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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أوسيم الجيزة نيابة الجيزة

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