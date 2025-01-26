أول تعليق من بن غفير على مبادرة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

علق ايتمار بن غفير وزير الأمن القومي لجيش الاحتلال الإسرائيلي المستقيل، اليوم الأحد، على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، القاضي بـ نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة".

أول تعليق من بن غفير على مبادرة ترامب نقل الفلسطينيين لمصر والأردن

وقال بن غفير في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "أهنئ الرئيس ترامب على مبادرته بنقل السكان من غزة إلى الأردن ومصر". وتابع: "أحد مطالبنا من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو تشجيع الهجرة الطوعية".

وأضاف بن غفير "عندما يطرح رئيس أكبر قوة في العالم الهجرة الطوعية للفلسطينيين فمن الحكمة أن تشجعها وتنفذها حكومتنا"، على حد قوله.

مبادرة ترامب لنقل الفلسطينيين لمصر والأردن



ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأردن ومصر إلى استقبال مزيد من الفلسطينيين، بسبب الوضع المدمر الذي خلفته الحرب في غزة.

وقال ترامب إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، بعد أن تسببت حرب إسرائيل ضد حركة حماس في أزمة إنسانية واسعة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف: أود أن تستقبل مصر أشخاصا أيضا، مؤكدا أنه سيتحدث إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في هذا الشأن.

وحين سئل عما إذا كان هذا "النقل لسكان غزة سيكون مؤقتًا، أجاب ترامب: "يمكن أن يكون مؤقتًا أو طويل الأمد".

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