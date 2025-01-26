حيثيات الحكم على 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة خطف سائق وتعذيبه

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها في معاقبة 6 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات انتحلوا صفة ضباط شرطة وخطفوا سائق في بولاق الدكرور، وأكرهوه على توقيع إيصالات أمانة وعذبوه وقاموا بنشر مقاطع فيديو له.

حيثيات الحكم على 6 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، استخلاصا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشـأنها بجلسة المحاكمة تدور في أن المتهمين "م. ر"، و"م. م"، و"أحمد. م"، و"م.ع"، و"أ. ط"، و"ر. م"، خطفوا المجني عليه "ي" كرها عنه بأن اقتحموا محل سكنه واقتادوه عنوة بسيارة مقصين ابعاده عن ذويه إلى مكان أعدوه لاحتجازه واستتبعوا ذلك باقتياده لمسكن المتهمة "ر"، على إثر خلافات بينهما.

وكشفت النيابة العامة أن "ر" شاركت في واقعة الخطف بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين بأن أمدتهم بأموال لارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول، ودلتهم على مكان تواجد المجني عليه فتمت الجريمة بناء على ذلك.

وذكرت النيابة العامة في تحقيقات الدعوى، أن المتهمين حجزوا المجني عليه "ي.م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا، ودام احتجازه خمسة أيام بمحلي حجزه، حال كون ذلك مصحوبا بالتعذيب البدني بأن قيدوه وتعدوا عليه بالضرب محدثين إصابته الثابتة بالتقرير الطبي.

كما قام 4 متهمين بإكراه المجني عليه على توقيع "إيصالات أمانة وعقود بيع وعمل" بعدما تعدوا عليه ضربا بالأيدي مهددين إياه بالإيذاء لإكراه علي التوقيع على المستندات.

وتابعت النيابة العامة، أن المتهمين تداخلوا في وظيفة من الوظائف العمومية بأن ادعوا كونهم أفراد ضبط بقطاع الأمن الوطني دون أن يكون لهم صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، ودخلوا محل سكن المجني عليه بقصد ارتكاب الجريمة، بأن أعطوه عمدا مع سبق الإصرار جوهرًا نشأ عنه عجز مؤقت عن العمل.

وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين تعدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه "ي" بأن التقطوا له بغير رضاه مقاطع مرئية واستعملوا المقاطع المرئية الظاهر فيها المجني عليه بأن أرسلوها باستخدام تطبيق التواصل الاجتماعي "واتساب" للمتهمة "ر" بغير رضاء المجني عليه واستخدموا حسابه الخاص عبر تطبيق "واتساب "، ونشروا المقاطع المصورة دون رضاء المجني عليه.

أقوال المجني عليه في التحقيقات

استجواب النيابة العامة المجني عليه، والذي أكد أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته الشاهدة الثانية، فوجئ باقتحام المتهمين لمحل سكنه مدعين كونهم أفراد ضبط من قطاع الأمن الوطني واقتادوه عنوة داخل سيارة محكمين مكبل يديه بقيد حديدي، معصبين عينيه بقطعة قماش وتوجهوا لمكان غير معلوم محتجزين إياه، وتعدوا عليه بالضرب مما أحدث إصابته واعطوه مشروب عصير به مخدر أفقده الوعي وعندما عاد إدراكه فوجئ بوصوله لمحل سكن مديرة الشركة "ر" بمحافظة قنا والتي احتجزته بمسكن مجاور لها رفقة باقي المتهمين طالبة منه الإرشاد لها عن مكان رب عمله، وأكرهته على توقيع إيصالات أمانة وعقود بيع سيارته ومسكنه وعقد عمل بالشركة ملكها بتاريخ سابق لتتمكن إبلاغ مقصدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.