الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الحالات المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي في القانون

مساعدات الضمان الاجتماعي،
مساعدات الضمان الاجتماعي، فيتو

الضمان الاجتماعي يوفر أمانا اقتصاديا واجتماعيا للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بالمساعدات المالية والخدمات التي تعكس التزام الدولة بمساعدة الفئات الهشة وتوفير حياة كريمة لهم.

تاريخ الضمان الاجتماعي في مصر

بدأت فكرة الضمان الاجتماعي في مصر مع تطور الدولة الحديثة في عهد الملكية، عندما ظهرت القوانين الأولى التي تُنظم العمل والتأمين ضد الإصابات في العشرينيات، ومع قيام ثورة يوليو 1952، اتجهت الدولة لتعزيز العدالة الاجتماعية، حيث توسعت التشريعات لتشمل نظامًا أكثر شمولية للضمان الاجتماعي، وخاصة مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية في الستينيات.

في عام 1977، أُصدر قانون الضمان الاجتماعي رقم 30، الذي كان نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة والمستحقة، ومنذ ذلك الحين، خضع النظام لعدة تعديلات تهدف إلى تحسين كفاءته وتوسيع قاعدة المستفيدين، وكان آخرها مع إطلاق برنامج "تكافل وكرامة" في عام 2015، الذي دمج بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط.

وفقًا للقوانين المصرية، يُقدم الضمان الاجتماعي المساعدات للفئات التالية:

1. كبار السن:

الأفراد الذين تجاوزوا سن التقاعد (60 عامًا) وليس لديهم مصدر دخل ثابت.

2. ذوو الإعاقة:

الأشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية تمنعهم من الكسب.

3. الأسر الفقيرة:

الأسر التي يقل دخلها الشهري عن الحد الأدنى اللازم لتلبية احتياجاتها الأساسية.

4. الأرامل والمطلقات:

النساء اللاتي فقدن معيل الأسرة أو يواجهن ظروفًا اقتصادية صعبة.

5. الأيتام:

الأطفال الذين فقدوا والديهم أو أحدهما ولا يتوفر لهم دخل ثابت.

6. العاطلون عن العمل قسرًا:

بشرط إثبات عدم قدرتهم على إيجاد فرصة عمل نتيجة ظروف خارجة عن إرادتهم.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

تقديم مستندات تثبت الحالة الاجتماعية والصحية (تقارير طبية، شهادات وفاة أو طلاق، إثبات دخل).

الالتزام بالتحديث الدوري للبيانات لضمان استمرار الاستحقاق.

الخضوع لشروط برامج الدعم مثل التعليم والصحة (في حالة برنامج "تكافل وكرامة").

أهمية الضمان الاجتماعي

يوفر الضمان الاجتماعي طوق نجاة للفئات الأكثر ضعفًا، ويساهم في:

تقليل الفجوة الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حماية الأفراد من الوقوع في براثن الفقر المدقع

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضمان الاجتماعى تاريخ الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعى أهمية الضمان الاجتماعي شروط استحقاق الضمان الاجتماعي
ads

الأكثر قراءة

جوارديولا يلوم ثلاثي مانشستر سيتي بسبب عمر مرموش

ترامب: سأتحدث مع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، وعيار 21 يصل لهذا السعر

ريهام سعيد تتكفل بعلاج المذيعة آلاء عبد العزيز

سعر الخضار اليوم الأحد في سوق العبور

30 صورة ترصد احتفال مطار البالون في الأقصر بعيد الطيران المدني

الأطفال يسألون الإمام.. شيخ الأزهر يجيب على أبرز 31 سؤال يشغل أذهان الجيل الجديد.. يرد على الحكمة من انتصار الظالم.. يكشف مصير أطفال غزة بعد استشهادهم.. وينصح الفتيات بشأن مواقع التواصل (صور)

منوعات

المزيد

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

مقتل شاب طعنا بعد محاولة سرقة هاتفه

هندي يقتل زوجته ويطبخ أجزاء من جسدها في إناء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

فى ذكراها الـ 14.. ماذا حدث فى ثورة 25 يناير؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية