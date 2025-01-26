الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

إحالة سائق متهم بدهس طفل أثناء عبوره الطريق بعين شمس للمحاكمة

إسعاف؛ فيتو
إسعاف؛ فيتو

أمرت نيابة عين شمس بإحالة سائق متهم بدهس طفل أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه،  للمحاكمة الجنائية. 

مصرع شخص في حادث بعين شمس

البداية كانت عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة عين شمس

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء عبور طفل الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة عين شمس

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