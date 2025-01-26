الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تغيير اسم مسلسل ياسمين صبري الرمضاني

ياسمين صبري
ياسمين صبري

قررت الشركة المنتجة لمسلسل الفنانة ياسمين صبري تغيير اسم العمل ليصبح “الأميرة” بدلًا من “ضل حيطة”.

في بداية التصوير كان قد تم اختيار اسم “الأميرة" للعمل، لكن لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي حينها.

وتتعرض الفنانة ياسمين صبري للخيانة من زوجها ضمن أحداث مسلسلها الجديد المقرر أن تخوض به سباق رمضان القادم.

وتحاول ياسمين صبري الانتقام من زوجها خلال أحداث العمل، بسبب خيانته لها مع أقرب صديقة لها.

 

وتلعب الفنانة ياسمين صبري شخصية ربة منزل تدخل في خلافات مع زوجها، ولديها أطفال تسعى على تربيتهم وتتعرض للعديد من المشاكل.

 

تفاصيل مسلسل الأميرة

مسلسل الأميرة، مكون من 30 حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيقولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

 

 

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