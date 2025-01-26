بعد زيادة معدلات انتشاره عالميا، تجارب إكلينيكية لاعتماد أول لقاح ضد نوروفيروس

مع زيادة الإصابات بفيروس نوروفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية تجري شركة أدوية أمريكية تجارب إكلينيكية لتوفير لقاح يحمي من الإصابة بفيروس نوروفيروس.

زيادة الإصابات بفيروس نوروفيروس

وفقًا للبيانات والإحصاءات التي نشرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، كان هذا الشتاء قاسيًا بشكل خاص حيث عادت نتائج اختبارات فيروس نوروفيروس الإيجابية في يناير هذا العام ضعف ما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي بحسب Times of india

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفعت حالات تفشي فيروس نوروفيروس بنسبة 36% حتى الآن هذا الموسم اعتبارًا من 11 ديسمبر الماضي

أظهرت البيانات الأولية من وكالة الصحة العامة الكندية (PHAC) أن حالات الإصابة بفيروس نوروفيروس يتم الإبلاغ عنها على مستوى البلاد بمعدلات أعلى من المتوسط ​​​​لخمس سنوات من 2019 إلى 2023.

لقاح نوروفيروس

ولا يوجد حاليًا لقاح ضد فيروس نوروفيروس، مثل الأنفلونزا، هناك العديد من أنواع فيروس نوروفيروس، مما يجعل التحصين ضده تحديًا، ولكن مع زيادة حالات فيروس نوروفيروس المروع في جميع أنحاء كندا والولايات المتحدة، هناك بصيص أمل في الأفق، حيث يحرز الباحثون خطوات واسعة نحو تطوير لقاح لفيروس المعدة.

تعمل شركة الأدوية الأمريكية على تطوير لقاح مرشح قائم على mRNA ضد فيروس نوروفيروس، والذي تم تسميته mRNA-1403.

وقالت الشركة ان هذا اللقاح مصمم للحماية من العديد من أنماط فيروس نوروفيروس الجينية من خلال توجيه الخلايا لإنتاج جزيئات تشبه الفيروسات تحفز الاستجابة المناعية دون التسبب في العدوى.

أكدت أن نوروفيروس يشكل مصدر قلق كبير للصحة العامة يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم كل عام، مما يؤدي إلى أعراض شديدة، وفي بعض الحالات، دخول المستشفى.

من خلال تطوير لقاح التجريبي ضد فيروس نوروفيروس إلى لقاح محوري، يخضع لقاح نوروفيروس حاليًا لتجربة سريرية من المرحلة 3، تُعرف باسم تجربة نوفا 301، والتي تهدف إلى تقييم سلامته وفعاليته واستجابته المناعية لدى البالغين.

وتخطط هذه التجربة لتسجيل ما يقرب من 25000 مشارك على مستوى العالم، بما في ذلك أفراد من الولايات المتحدة وكندا واليابان والمملكة المتحدة.

إذا أثبتت التجربة أن اللقاح آمن وفعال، قالت الشركة إنها تخطط لتقديم طلب تسويق إلى الجهات التنظيمية الصحية الأمريكية في عام 2026، مما قد يؤدي إلى أول لقاح معتمد ضد فيروس نوروفيروس.

وتحتاج شركة الدواء الأمريكية إلى رؤية عدد معين من الحالات قبل أن تتمكن من تحليل البيانات وتحديد مدى فعالية لقاحها، مما يضع الجدول الزمني في حالة تغير. وأضافت أن الدراسة التي تضم 25000 شخص يتم تسجيلها قبل الموعد المحدد.

ما هو نوروفيروس؟



يُعرف نوروفيروس أيضًا باسم فيروس نورووك ويُشار إليه أحيانًا باسم مرض القيء الشتوي، وهو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء.

تم تسمية الفيروس على اسم مدينة نورووك بولاية أوهايو بالولايات المتحدة، حيث حدث تفشي للفيروس في عام 1968.

أعراض نوروفيروس



تتميز عدوى فيروس نورو بالإسهال غير الدموي والقيء وآلام المعدة، وقد يحدث أيضًا حمى أو صداع.

تظهر الأعراض عادةً بعد 12 إلى 48 ساعة من التعرض للفيروس، ويحدث التعافي عادةً في غضون يوم إلى ثلاثة أيام.

المضاعفات غير شائعة ولكنها قد تشمل الجفاف، وخاصةً عند الصغار والكبار وأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.



وينتشر الفيروس عادةً عن طريق البراز والفم.

طرق الوقاية من فيروس نوروفيروس



على الرغم من عدم وجود لقاحات أو مضادات فيروسات معتمدة لمكافحة فيروس نوروفيروس حاليًا، فإن الوقاية من الفيروس تتضمن غسل اليدين بشكل صحيح وتطهير الأسطح الملوثة.



تتضمن طرق العلاج شرب كمية كافية من السوائل أو السوائل الوريدية.

ولا تعد مطهرات اليدين التي تحتوي على الكحول فعالة ضد فيروس نوروفيروس،

ويتسبب فيروس نوروفيروس في حوالي 685 مليون حالة مرض و200000 حالة وفاة على مستوى العالم سنويًا.

وهو شائع في كل من العالم المتقدم والنامي. غالبًا ما يتأثر الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، وفي هذه المجموعة، يؤدي إلى حوالي 50000 حالة وفاة في العالم النامي.

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