الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

معرض القاهرة الدولي للكتاب يسجل حضورا جماهيريا يتجاوز 445 ألف زائر خلال يومه الثاني

معرض القاهرة الدولى
معرض القاهرة الدولى للكتاب 2025،فيتو

أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 56، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، أن المعرض قد سجل حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، أمس  السبت الموافق 25 يناير 2025م، بلغ نحو (445029) زائرًا، ليصبح إجمالي عدد الزوار خلال يومين من فتح أبواب المعرض للجمهور 845971 زائرًا.

وأشاد الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، بمستوى الإقبال الجماهيري، وحرص الأسرة المصرية على حضور الفعاليات بهذه القوة التي سجلتها الإحصائيات اليومية لعدد الزائرين، وهو بالطبع مشهد حضاري يعكس وعي المصريين وحرصهم على أن يكونوا جزءًا من هذا الحدث السنوي المتفرد، مؤكدًا مواصلة الجهود لتحقيق حالة متميزة من الزخم الثقافي والفكري والفني للفعاليات، تسهم في تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان.

مكان وموعد معرض القاهرة الدولى للكتاب 

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56  من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب،  برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين،  تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، والذى افتتح فى 23 يناير وتستمر فعالياته حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

 وتحل عليه سلطنة عمان ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية،  وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10  دول تشارك لأول مرة وهي: تشيلي، بلجيكا، الكونغو، رومانيا، بلغاريا، النمسا، بليز، بيرو، هولندا، سورنام، كولومبيا، فيتنام، تنزانيا، سنغافورة، وبوليفيا، ويشتمل المعرض برنامجًا ثقافيًا ثريًا يضم أكثر من 600 فعالية متنوعة.

400 ألف زائر لمعرض الكتاب في أول أيامه

وكانت قد أعلنت اللجنة العليا لمعرض الكتاب 2025، عن استقبال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 56، يوم الجمعة أول أيام المعرض ٤٠٠٩٤٢ زائرًا، للمشاركة في فعالياته الثقافية، واقتناء المؤلفات المتنوعة في كافة فروع المعرفة، سواء من أجنحة قطاعات وزارة الثقافة، أو أجنحة دور النشر المختلفة.

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معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب 2025 أحمد هنو وزير الثقافة أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب أحمد مستجير فاطمة المعدول سلطنة عمان
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