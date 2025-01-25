السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

قبل فتح البوابات، طوابير أمام معرض الكتاب في ثاني أيامه (صور)

جمهور معرض الكتاب،
جمهور معرض الكتاب، فيتو

 شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56 إقبالا كبيرا من الجمهور والزوار في ثاني أيام المعرض للجمهور، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

جمهور معرض الكتاب 2025

واصطف العشرات في طوابير طويلة أمام البوابات قبل فتحها للجمهور في تمام العاشرة صباحا، حيث سيطر الشباب على المشهد في بداية اليوم الثاني للمعرض. 

معرض الكتاب 2025

 وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

 

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025

وتم تحديد سعر تذكرة دخول معرض الكتاب بـ 5 جنيهات، حيث يمكن الحصول على تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 عن طريق منافذ البيع الموجودة بجانب أبواب معرض الكتاب بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، أو من خلال الموقع الإلكتروني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن طريق الدخول على الموقع واختيار كلمة شراء التذكرة ثم إدخال رقم الهاتف والضغط على كلمة المتابعة لشراء التذكرة، وبعدها يقوم المستخدم بتحديد عدد التذاكر الراغب في الحصول عليها ثم المتابعة بالضغط على كلمة اختر وسيلة الدفع، وبعد الانتهاء من تلك الخطوات سيقوم الموقع بإظهار التذكرة الإلكترونية لحفظها واستخدامها عند عبور بوابات معرض الكتاب 2025.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جمهور معرض الكتاب 2025 سعر تذكرة معرض القاهرة للكتاب 2025 مواعيد معرض الكتاب 2025 معرض الكتاب 2025 جمهور معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

البصل يبدأ من 7 جنيهات، سعر الخضار اليوم بسوق العبور

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

أخبار مصر: قرار أمريكي بشأن معونة مصر، ثورة معلمات رياض الأطفال ضد التعليم، قصة إنشاء قارة نوبية بدل إفريقيا، الذهب يتهاوى

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة ليفربول وإيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

البسلة تتراجع لـ 16 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، الجمبري يبدأ من 170 جنيها والبلطي بـ 68

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

بعد الشقوق الإثيوبية، تحذير من انفصال وتفكيك إفريقيا وظهور محيط جديد وقارة نوبية

كائنات خطرة تغزو جسد رجل وتصيب طبيبه بالذهول (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

عمر مرموش على رأسها، قائمة أغلى الانتقالات للاعبين المصريين تاريخيًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية