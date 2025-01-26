الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

بأسلوب قطع الأسلاك، اعترافات المتهمين بسرقة الدراجات النارية بالتبين

ضبط متهمين، فيتو
ضبط متهمين، فيتو

أدلى المتهمون بسرقة الدراجات النارية بـمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة.

 

وقال المتهمون الثلاثة: إنهم كوَّنوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة الدراجات النارية بالتبين.

وأضاف المتهمون، أنهم تمكنوا من سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك" ثم تقطيعها لأجزاء وبيعها لعملائهم على أنها قطع غيار.  

وتابع المتهمون، أنهم ارتكبوا 3 وقائع سرقة وقاموا بتقطيعها وبيعها لعملائهم.

 

تلقي قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مواطن يدعي علاء، صاحب سوبر ماركت بدائرة القسم، يفيد باكتشاف سرقة تروسكيل من أمام محل عمله بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتم تحديد هويتهم.


عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة،


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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