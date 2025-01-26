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رياضة

فوز الريال وتعادل أتلتيكو، ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة 21

الدوري الإسباني،
الدوري الإسباني، فيتو

عزز فريق ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفوز عريض خارج الديار على حساب مضيفه بلد الوليد بثلاثية دون رد، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من عمر الليجا.

هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد 

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي المشهد في انتصار فريقه، بعدما سجل أول هاتريك منذ انضمامه إلى صفوف ريال مدريد مطلع الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

تقدم مبابي في الدقيقة 30 لصالح ريال مدريد بعد تبادل رائع للتمرير بينه وبين جود بيلينجهام، انتهى بتسديدة في شباك بلد الوليد.

وأحرز النجم الفرنسي ثاني الأهداف في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من بيلينغهام، ليودِع مبابي الكرة في الشباك ببراعة.

وحصل ريال مدريد على ضربة جزاء في الدقيقة 89، وتعرض ماريو مارتن لاعب بلد الوليد للطرد.

وسجل مبابي الهدف الثالث له ولصالح ريال مدريد، ليحرز الهاتريك من ضربة جزاء في الدقيقة 90.

تعادل أتلتيكو مدريد مع فياريال 

وسقط أتلتيكو مدريد مع ضيفه فياريال بهدف لكل منهما في الجولة ذاتها، بينما تعادل إشبيلية مع إسبانيول بنفس النتيجة، كما فاز ريال بيتيس على ريال مايوركا بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإسباني 

جدول ترتيب الدوري الإسباني:

ريال مدريد (49 نقطة)

أتلتيكو مدريد (45 نقطة)

برشلونة (39 نقطة)

أتلتيك بيلباو (39 نقطة)

فياريال (34 نقطة)

ريال مايوركا (30 نقطة)

ريال سوسييداد (28 نقطة)

جيرونا (28 نقطة)

ريال بيتيس (28 نقطة)

أوساسونا (27 نقطة)

إشبيلية (27 نقطة)

رايو فاليكانو (26 نقطة)

سيلتا فيجو (24 نقطة)

لاس بالماس (23 نقطة)

ليجانيس (22 نقطة)

خيتافي (20 نقطة)

ديبورتيفو ألافيس (20 نقطة)

إسبانيول (20 نقطة)

فالنسيا (16 نقطة)

بلد الوليد (15 نقطة)

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