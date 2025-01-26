الأحد 26 يناير 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على الإصدارات الأكثر مبيعًا بجناح "القومي للترجمة" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب.فيتو

شهد جناح المركز القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، إقبالًا كثيفًا منذ الساعات الأولى من فتح أبوابه أمام الجمهور.

 

ومن أبرز عناوين الكتب المترجمة في شتى المجالات، ومن بين العناوين التي تصدرت قائمة الأعلى مبيعا كتاب "تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، وكتاب "تاريخ البحر الأحمر (من ديليسبس حتى اليوم)"، وكتاب "علم النفس العصبي الاجتماعي"، وكتاب "سيكولوجية الصراع الاجتماعي والعدوان"، وكتاب "التنوير: تفسير ظهور الوثنية الحديثة"، وكتاب "التنوير: تفسير علم الحرية"، وكتاب "تاريخ الفلسفة مج٩"، وكتاب "علم النفس الاجتماعي: الأسس"، وكتاب "إسلام الشارع".

 

وكتاب "مدريد الإسلامية: الأصول الخفية لعاصمة مسيحية"، وكتاب "المنطق (الأساسيات)"، وكتاب "صعود الفراعنة وسقوطهم"، وكتاب "مقدمة في نظرية المعرفة"، وكتاب "عالم مرتضى الزبيدي"، وكتاب "المغول والعالم الإسلامي"، وكتاب "القبط والغرب"، وكتاب "تاريخ العبودية من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر"، وكتاب "الغرب اللاتيني كما رآه العرب – المسلمون"، وكتاب "التاريخ الكامل لطريق الحرير"، وكتاب "مختارات من ديوان شمس الدين التيريزي" وكتاب "ترجمات يحيى حقي"، وكتاب "هردوت يتحدث عن مصر"، وكتاب "العقيدة والشريعة في الإسلام" وكتاب "مذكرات زوجة دستويفسكي".
 

 

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