السبت 25 يناير 2025
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دين ودنيا

أيهما أفضل الصلاة في البيت أم في المسجد؟ أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

الشيخ عويضة عثمان،
الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة الرجل في المسجد لها فضل عظيم وبركة كبيرة، مستشهدًا بآيات من القرآن الكريم التي تحث على إعمار المساجد.

أمين الفتوى يتحدث عن أهمية صلاة الجماعة

وقال الشيخ عويضة عثمان، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم السبت: "إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإعمار المساجد، وهذا يشمل الصلاة فيها، فقد قال الله تعالى: 'إِنَّمَا يُعَمِّرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ'، وهذا يعكس أهمية الصلاة في المساجد."

وأضاف: "إذا كنت في وقت لا تستطيع فيه الصلاة في المسجد بسبب العمل أو مشوار ما، فلا بأس، لكن يجب أن تجعل للمسجد نصيبًا من صلاتك مثلما تجتهد في أن تجعل لبيتك نصيبًا من الصلاة". 

وأوضح أن الصلاة في البيت لا تُلغي فضل الصلاة في المسجد، حيث قال: "أفضل صلاة الرجل في بيته هي السنة، إلا المكتوبة، التي يجب أداؤها في المسجد، إذ إن الصلاة في المسجد تزيد الأجر".

وأوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُفضّل أداء السنن في البيت، حيث قال: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"، لافتا إلى أن السبب في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى الأبناء والزوجات الوالد أو الزوج وهو يصلي، ليكون البيت عامرًا بالعبادة والتربية على الصلاة.

أمين الفتوى: صلاة الرجل في جماعة في المسجد تُضاعف أجره بسبع وعشرين درجة

وفيما يتعلق بصلاة الجماعة، أضاف الشيخ عويضة عثمان: "صلاة الرجل في جماعة في المسجد تُضاعف أجره بسبع وعشرين درجة، وهذا من فضل الله على عباده".

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