الخميس 23 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

أحكام الصلاة، فيتو
أحكام الصلاة، فيتو

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال خالد، حول الجمع بين الصلوات في السفر قائلًا: "الجمع بين الصلاتين في السفر هو رخصة مشروعة، ويجوز في حال السفر، يتم الجمع بين صلاتين إما في صورة 'جمع تقديم' أو 'جمع تأخير'".

أمين الفتوى يوضح أحكام تقديم الصلاة 

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،  "في جمع التقديم، تُصلى الصلاة الثانية مع الأولى في وقت الأولى، مثل الصلاة العصر مع الظهر، أو العشاء مع المغرب.، ولكن هناك ثلاثة شروط لهذا الجمع: الأول، يجب أن تنوي الجمع بين الصلاتين من بداية الصلاة، سواء الظهر أو المغرب. الثاني، يجب أن تبدأ الصلاة الأولى أولًا، ثم تُصلى الثانية بعدها مباشرة، الثالث، أن تكون هناك مولاة بين الصلاتين دون فاصل طويل بينهما".

أحكام جمع وقصر الصلوات المفروضة 

وأضاف: "أما في جمع التأخير، فتؤخر الصلاة الأولى إلى وقت الصلاة الثانية، مثل تأخير الظهر إلى وقت العصر أو تأخير المغرب إلى وقت العشاء، والشرط الأساسي هنا هو أن تنوي تأخير الصلاة، ويجب أن نعلم أن النية هي التي تحدد إذا كانت الصلاة جمع تأخير أم قضاء، إذا لم تنوِ جمع التأخير وأصبح الوقت قد فات، فالصلاة تعتبر قضاءً".

وأكد قائلًا: "أما بالنسبة للترتيب والمولاة بين الصلاتين في جمع التأخير، ليس شرطًا أن تصلي الصلاة الأولى مباشرة بعدها الثانية، ولكن الأفضل أن يكون هناك ترتيب ومولاة لضمان براءة الذمة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلوات برنامج فتاوى الناس جمع بين صلاتين دار الإفتاء دار الإفتاء المصرية

مواد متعلقة

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب

هل وضع الشرع نسبة محددة للربح في التجارة؟ أمين الفتوى يجيب

ما حكم صيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يقبل صيام رمضان من تارك الصلاة والزكاة؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

ألفين أيمن يوقع أول عقد احترافي مع ليفربول

موعد عرض الحلقة 178 من مسلسل المؤسس عثمان بعد تأجيل بثها

المتهم بحرق سيارة شقيق عمرو دياب: «مكنتش أعرف أنها سيارة أخو المطرب»

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب، عيار 18 يلامس هذا المستوى (آخر تحديث)

انخفاض الأسعار والتضخم في 2025، رسالة مهمة من خبير اقتصادي لأصحاب الشهادات البنكية

الأهلي يوجه الشكر لعبد الحميد حسن بعد واقعة زد

ارتفاع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الأوروبية تخطط لتطوير مركبة لنقل الحمولات بين الكواكب

فنلندا تنضم لبرنامج Artemis لاستكشاف القمر

توقعات الأبراج اليوم الخميس 23 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

خطأ محاسبي يحول عمال مصنع لمليونيرات، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر قيراط الألماس اليوم الخميس 23 يناير 2025

تعرف على سعر النحاس اليوم الخميس 23-1-2025 في السوق

آخر تطورات سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

تعرف على أسعار الأرز اليوم الخميس 23-1-2025 بالسوق المحلى

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعب عربي ومصري.. عمر مرموش يكتب التاريخ في صفقة قياسية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

الشعراوي يبين إصرار بني إسرائيل على العناد ومخالفة أوامر الله (فيديو)

لنزع بعض رحمته والوقاية من مرض الصندوق، علي جمعة يكشف سر شق صدر رسول الله 3 مرات

المزيد
الجريدة الرسمية