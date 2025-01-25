السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

الشيخ عويضة عثمان
الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء

 أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم مراقبة الزوج عبر كاميرات المحل، قائلًا: "إذا كان الزوج يعلم أن زوجته تشاهد الكاميرا، وقد وضعها بنفسه كوسيلة لمتابعة العمل والبضائع، فلا مانع في ذلك، لأن الأمر هنا لا يعد تجسسًا".  

 

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها؟

 وأضاف أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس،: "أما إذا قامت الزوجة بمراقبة الزوج من خلال كاميرات خفية أو دون علمه، فإن ذلك لا يجوز شرعًا ويُعتبر تجسسًا محرمًا، لأن الحياة الزوجية علاقة أقدس وأطهر من أن تتحول إلى شكوك ومراقبة، ويجب أن تقوم على الثقة الكاملة بين الطرفين".  

 

وأكد أن التجسس يهدم الثقة والطمأنينة في الحياة الزوجية، مشيرًا إلى أن من يريد فعل الخطأ لن تمنعه الكاميرات، وإنما يمنعه الخوف من الله، والحياة الزوجية يجب أن تكون مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة، ونسأل الله أن يحفظ بيوتنا جميعًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ عويضة عثمان الحياة الزوجية برنامج فتاوى الناس دار الإفتاء

مواد متعلقة

ما حكم ارتداء الملابس السوداء في فترة الحداد؟ أمين الفتوى يجيب

هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟، رد حاسم من أمين الفتوى

متى يجوز الجمع بين صلاتين؟، أمين الفتوى يوضح الحالات

هل يجوز دفن المرأة مع الرجل في قبر واحد؟ أمين الفتوى يجيب
ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي

مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية