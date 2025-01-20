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ثقافة وفنون

افتتاح معرض "ربع تون" للفنان نصير شمه بالأوبرا غدًا

معرض ربع تون، فيتو
معرض ربع تون، فيتو

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض "ربع تون" للفنان نصير شمه وذلك غدًا الثلاثاء 21 يناير 2025 في تمام السادسة مساءً بقاعة الباب ساحة متحف الفن المصري الحديث بأرض دار الأوبرا المصرية بحضور لفيف من الشخصيات العامة والفنانين وأساتذة الفنون.

وقال الدكتور وليد قانوش: "تحت عنوان ربع تون يقدم نصر شمه مجموعة من أعماله التصويرية التي تعكس تصوفًا ورهافة وكأنها نقوشًا على جدار أثري حيث أكسبها أسلوبه التجريدي أبعادًا رحبة للخيال والشاعرية وكأنها إحدى معزوفاته ولكن هذه المرة بصرية، تاركًا كل الحرية لوجدان المتلقي في قرائتها والتأثر بها فهي كما الألحان عذبة تسمح بنسج الحلم والأحاسيس.. وهذا التقطير البصري والروحي الذي انصهرت معه انفعالاته ومشاعره يخلق مقومات الإثارة الذهنية والوجدانية عند المتلقي".

من جانبه قال الفنان نصير شمه: “في كل مرة أبدأ لوحة، أشعر وكأنني أفتح بوابة إلى فضاء آخر، بعيد حد اللانهاية، وقريب حد ملامسة الروح، الفن بالنسبة لي ليس مجرد عملية إبداعية؛ إنه مخاض، جدل داخلي حاد بين الفوضى والانسجام، بين العتمة والنور، وبين الصمت وصخب الأفكار، في تلك اللحظة التي تتشكل فيها الألوان وتنساب المقامات الموسيقية في داخلي، أجد نفسي عالقا بين سؤالين؛ كيف للفن أن يجسد هذا الكون الشاسع؟ وكيف يصبح العمل الفني جسرًا نحو عوالم لا مرئية تسكن الروح؟”.

وأضاف: "سعادتي الكبيرة أن يُقام معرضي الشخصي الثاني في القاهرة حيث قضيت فيها ثلث حياتي مؤسسًا وعازفًا وجزءًا فاعلًا من حركتها الثقافية".

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 1 فبراير 2025 – الزيارة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً عدا أيام الجمعة.

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الدكتور وليد قانوش متحف الفن المصري دار الأوبرا المصرية قطاع الفنون التشكيلية متحف الفن المصري الحديث
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