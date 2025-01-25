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رياضة

الدوري السعودي، الوحدة يسقط في فخ التعادل 2-2 أمام ضيفه الاتفاق

الوحدة يتخطى الإتفاق
الوحدة يتخطى الإتفاق بثنائية، فيتو

الدوري السعودي، تعادل فريق الوحدة السعودي أمام ضيفه الاتفاق، بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي.

تقدم الوحدة السعودي بهدف أول عن طريق اللاعب علي السالم في الدقيقة 31، فيما سجل اللاعب موسى ديمبلي هدف التعادل في الدقيقة 79.

وعاود الوحدة التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 86 عن طريق أمين، قبل أن يدرك الإتفاق التعادل مجددا في الدقيقة 90 عن طريق عبدالله مادو 

 

تشكيل الاتفاق أمام الوحدة 

أعلن الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

وجاء تشكيل نادي الاتفاق ضد الوحدة كالآتي:

الحارس: ماريك روداك

الدفاع: محمد عبدالرحمن - جاك هيندري - عبد الله مادو - مد الله العليان

الوسط: فاينالدوم - ألفارو ميدران - فيكتور سانتوس

الهجوم: ديماراي غراي - عبد الله رديف - موسى ديمبيلي.

فيما جاء تشكيل نادي الوحدة ضد الاتفاق كالآتي:

عبدالله العويشير - سعيد المولد - عبدالله الحافظ - أليكساندرو كريتو - علي السالم - محمد المكعازي - علاء حجي - سعد بقير - يوسف الأمين - كريج جودوين - أوديون إيجالو

ترتيب الفريقين قبل المباراة 

بهذه النتيجة يحتل نادي الوحدة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

 

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