السبت 25 يناير 2025
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خارج الحدود

مستشار ترامب: كييف خسرت جنودا يفوق ما خسرته أمريكا في الحرب الكورية والفيتنامية

الصراع الأوكراني،
الصراع الأوكراني، فيتو

أكد كيث كيلوج مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون أوكرانيا، أن نظام كييف خسر بالفعل عددا من الجنود في الصراع الأوكراني، يفوق ما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب الكورية وفيتنام مجتمعتين.

خسائر القوات المسلحة الأوكرانية


وقال كيلوج، في تقييمه لخسائر القوات المسلحة الأوكرانية والتي لا يمكن تعويضها: "لقد خسرت أوكرانيا بالفعل أعدادا أكبر (من الأفراد) في الصراع، مقارنة بما خسرته الولايات المتحدة الأمريكية، في الحربين الكورية والفيتنامية مجتمعتين".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أكد كيلوج على خطورة وحجم الصراع الحالي في أوكرانيا، وقارنه بالصراعات العسكرية الكبرى في القرن العشرين.


وأشار كيلوج أيضًا إلى أنه أطلع ترامب على الوضع الحالي في أوكرانيا، صباح أمس الجمعة، وأضاف أنه يعتقد أن الصراع سينتهي، لكن بحسب قوله، لا ينبغي أن يحدث هذا في ساحة المعركة.


وأوضح كيلوج أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كان يفضل نهجًا "حركيًا"، أي أكبر عدد ممكن من الأسلحة لإبقاء القتل مستمرا، في حين أن خليفته دونالد ترامب، يختلف في الرأي.

وبحسب كيلوج، يعتقد ترامب أن الإجراءات الاقتصادية ستعمل على تسريع إنهاء الصراع، ولذلك يقترح الزعيم الأمريكي الحالي أن تقوم منظمة "أوبك" بخفض أسعار النفط، ويعتبر الرئيس الأمريكي أن سعر 45 دولارًا للبرميل "عادلا"، بحسب مستشاره.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن الصراع الأوكراني لا يعتمد على أسعار النفط.


وللمقارنة، في الحرب الكورية (1950- 1953)، خسرت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 36 ألف جندي، وفي حرب فيتنام (1955-1975) خسرت أكثر من 58 ألف جندي.

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