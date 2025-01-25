نتنياهو يرفض نسف صفقة الأسرى مع حماس

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد مشاورات مع رؤساء أجهزته الأمنية، المضي قدمًا في صفقة الأسرى، والموافقة على قائمة المجندات المقرر الإفراج عنهن، اليوم السبت، والمقدمة من جانب حركة حماس.

ووفقا لما أوردته القناة "12" الإسرائيلية، زعم المشاركون في الاجتماع "في حين أن حماس انتهكت الاتفاق، فإن الانتهاك لم يكن خطيرًا بما يكفي لنسف الصفقة بأكملها"، بحسب موقع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إسرائيل سترد بخطوات من جانبها تنتهك شروط الاتفاق.

ومن المقرر أن تبدأ إسرائيل السماح للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة، السبت.

كما تلزمها الصفقة بالإفراج عن 50 أسيرًا أمنيًا فلسطينيًا، مقابل كل جندية يتم إطلاق سراحها، بحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

أسماء الأسرى



ومن المتوقع، في وقت لاحق، أن تنشر إسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، الذين ستقوم بإطلاق سراحهم.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الوسطاء أن قائمة الرهينات الأربع، التي نشرتها حماس في وقت سابق، تنتهك شروط الاتفاق، الذي يتطلب من الحركة إطلاق سراح جميع النساء الأحياء من الرهائن المدنيين قبل إطلاق سراح الجنديات، حسبما ذكرت القناة "12" الإسرائيلية.

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