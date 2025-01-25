السبت 25 يناير 2025
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رياضة

القلاوي ومحمد مجدي وآمال حسن يمثلون مصر في كورس الحكام الدوليين الجدد

حمادة القلاوي، فيتو
حمادة القلاوي، فيتو

لجنة الحكام، أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف وتحديدا لجنة الحكام الرئيسية كورس الحكام الدوليين الجدد الذي تم انضمامهم ضمن القائمة الدولية للحكام على مستوى القارة السمراء.

كما قررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تقسيم المعسكر إلى فوجين بداية من ١٦ وحتي ٢٠ فبراير الشهر المقبل للحكام الناطقين باللغة الفرنسية.

 

موعد انعقاد الفوج الثاني لكورس الحكام الدوليين

كما تقرر أيضا انعقاد الفوج الثاني والذي يعقد من الفترة ٢٣ وحتى ٢٧ في الشهر نفسه للحكام الناطقين باللغة الإنجليزية.

شعار الكاف، فيتو
شعار الكاف، فيتو

 

ثلاثي مصري في كوري الحكام الدوليين

ويمثل التحكيم المصري ثلاث وفود جديدة بقيادة الحكم الدولي حمادة القلاوي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد مجدي سليمان وآمال حسن كمساعدين والذي يعتبر انضمامهم حديثا ضمن الحكام الدوليين ليمثلوا اسم مصر في مختلف المحافل الدولية والأفريقية والعربية.

 

حمادة القلاوي سنة أولى قائمة دولية

حمادة القلاوي من ابرز الحكام المصريين المرشحين الذي وقع عليهم الاختيار لينضم حديثا ضمن زملائه في القائمة الدولية لحكام الساحة لينال تشريف اسم مصر في مختلف المحافل الذي يشارك بها خلال الفترة القادمة.

محمد مجدي سليمان مساعد موهوب والذي يعتبر من افضل حظوظه الكبيرة صغر سنه الذي يتمتع به مساعد له مستقبل باهر ومشرق ومن افضل المساعدين صغار السن والواعدين الذي يتمتع بحسن خلقه وأدائه المتميز.

 

آمال حسن حكم مساعد في القائمة الدولية

آمال حسن مساعد لها بصمة كبيرة في مباريات الدوري الممتاز للكرة النسائية تتمتع بخبرات وكفاءة عالية والذي تعمل دكتورة جامعية بجامعة أسيوط وسيكون لها مردود طيب ودور كبير في جميع البطولات القادمة.

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