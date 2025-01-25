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رياضة

أتليتكو مدريد يسقط في فخ التعادل أمام فياريال بالدوري الإسباني (فيديو)

اتليتكو مدريد،فيتو
اتليتكو مدريد،فيتو

سقط أتليتكو مدريد في فخ التعادل الإيجابي أمام فريق فياريال لينتهي اللقاء 1-1 في المباراة التي أقيمت في إطار قمة الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز موسم 2024-2025.

 

وأحرز هدف فياريال جيرارد مورينو في الدقيقة 29 من ركلة جزاء.

 

وتعادل أتليتكو مدريد عن طريق يامويل لينو في الدقيقة 58.

 

 

تشكيل أتليتكو مدريد أمام فياريال 

 

ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري، برصيد 45 نقطة، أما فياريال، يأتي في المركز الخامس برصيد 33 نقطة.

 

وبعد سلسلة من 15 انتصارًا متتاليًا في جميع المسابقات، تعرض أتلتيكو مدريد لهزيمة مفاجئة 1-0 أمام ليجانيس في الأسبوع الماضي، لكنه سرعان ما عاد للمسار الصحيح في دوري أبطال أوروبا بفوزه على باير ليفركوزن 2-1.

 

ويحتل أتلتيكو المركز الخامس في ترتيب دوري الأبطال، وهو في طريقه للتأهل لدور الـ16، بينما يسعى للحفاظ على مركزه الثاني في الدوري الإسباني.

 

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