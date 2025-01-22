في ريمونتادا مثيرة، أتليتكو مدريد يقلب الطاولة على باير ليفركوزن بدوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، فاز فريق أتليتكو مدريد على نظيره باير ليفركوزن بنتيجو 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ميتروبوليتانو معقل النادي الإسباني، في إطار منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لموسم 2024-2025.

افتتح باير ليفركوزن التسجيل عن طريق بييرو هينكابي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قبل أن يقلب أتليتكو مدريد الطاولة في الشوط الثاني ويسجل هدفين عن طريق:" جوليان ألفاريز في الدقيقة 51، 89.

جدير بالذكر أن بابلو باريوس لاعب أتليتكو مدريد تعرض للطرد في الدقيقة 24، فيما تعرض بييرو هينكابي لاعب باير ليفركوزن للطرد أيضا في الدقيقة 75.

تشكيل أتليتكو مدريد ضد باير ليفركوزن

تشكيل باير ليفركوزن أمام أتليتكو مدريد

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.

وكانت المكافآت المالية لبطولة دوري أبطال أوروبا ارتفعت لتصل إلى قرابة 2.5 مليار يورو (2.79 مليار دولار)، ويُمكن للمتوّج باللقب أن يحصل على أكثر من 86 مليون يورو كجائزة مالية فقط، من دون احتساب المكافآت التي تبلغ 700 ألف يورو عن كل نقطة تُحقق في مرحلة الدوري، أو الإيرادات من حقوق البث التليفزيوني.

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