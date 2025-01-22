حبس سباك بتهمة سرقة أسطوانة غاز وموتور مياه من مدرسة بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بحبس سباك، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، عقب سرقته أسطوانة غاز وموتور مياه من داخل غرفة بمدرسة بدائرة قسم الجيزة.

القبض على المتهم بالجيزة

تلقى اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا يفيد القبض على سلطان. أ عمره 25 عاما يعمل سباكا والسابق اتهامه في عدة قضايا، بعد أن تسلق سور مدرسة للتعليم الأساسي وقام بسرقة أسطوانة غاز وموتور مياه من داخل غرفة بالمدرسة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه، وبمواجهته أمام العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات، وتولت النيابة التحقيق.

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