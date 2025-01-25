السبت 25 يناير 2025
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حوادث

أقوال شهود العيان في حادث قتل سائق توكتوك الوراق: عثرنا على جثته بمدخل العقار

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة سائق توكتوك وشهود العيان على حادث قتل على يد سيدة في الوراق بمحافظة الجيزة، بادعاء ابتزازه لها.

 

وكشف شهود العيان، أنهم عثروا على جثة القتيل بمدخل العقار الذي يقيم به، عقب اعتداء المتهمة عليه بسلاح أبيض.

 

وكشفت مناظرة جثة سائق توك توك المتوفي وجود إصابات نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، وأمرت النيابة بتشريح الجثة والتصريح بدفنها عقب الانتهاء من الإجراءات اللازمة.

 

وأصدرت النيابة عدة قرارات بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة المتوفي وإعداد تقرير واف عن سبب الوفاة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

 

اعترافات المتهمة بقتل سائق توك توك

 

أدلت المتهمة بقتل سائق توك توك فى الوراق باعترافات تفصيلية أمام نيابة الجيزة بارتكاب الجريمة.

 

وأفادت المتهمة خلال التحقيقات أن المجني عليه كان يوصلها بالتوك توك الخاص به، وحاول ابتزازها لإقامة علاقة معها، وتهديدها بالاتصال بزوجها، حتى يطلقها.

 

أضافت أنها قررت التخلص من المجني عليه، لإصراره على ابتزازها، فاستدرجته لمدخل مسكنه، واعتدت عليه بسكين، مما أسفر عن مقتله، وفرت هاربة عقب ارتكابها الجريمة، وأرشدت عن السلاح المستخدم في الحادث.

 

القبض علي المتهمة بالجيزة 

 

ورد بلاغ لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص في منطقة الوراق، انتقل رجال المباحث لمكان البلاغ، وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه سائق توك توك، تعرض لاعتداء بسكين على يد سيدة تم تحديد هويتها.

 

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الجريمة، لمحاولة المجنى عليه ابتزازها، لإقامة علاقة معها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.

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محافظة الجيزة قتل سائق العثور علي جثه مقتل سائق توكتوك
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