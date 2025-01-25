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رياضة

هاري كين يقود تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج بالدوري الألماني

بايرن ميونخ،فيتو
بايرن ميونخ،فيتو

أعلن البلجيكي فنسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه أمام  نظيره فرايبورج، فى المباراة المقرر إقامتها بعد قليل ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة الدوري الألماني.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام فرايبورج


ويملك الفريق البافارى 45 نقطة في صدارة الدوري الألمانى، متفوقًا بأربع نقاط على صاحب المركز الثاني باير ليفركوزن.

فيما يحتل فرايبورج الفريق المركز الثامن برصيد 27 نقطة، ويملك سجلا قويا على أرضه حيث خسر مرة واحدة في تسع مباريات.

ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة انتصاراته المحلية بعد الفوز على فولفسبورج، بنتيجة 3-2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني.

وعلى المستوى الأوروبى، تراجع البايرن المركز إلى الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، حيث فاز البافاري في 4 مباريات وخسر ثلاث مواجهات.

وسقط بايرن ميونخ مؤخرا أمام فينورد الهولندي، بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من منافسات دورى أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

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