استعجال التقرير الطبي بإصابة 3 عمال في حريق مصنع بالتجمع الخامس

استعجلت النيابة العامة، تقرير الطب الشرعي بحريق نشب داخل مصنع بمنطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن إصابة 3 عمال بحروق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

حريق مصنع بالتجمع الخامس

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور، دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق؛ لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وبالفحص تبين اشتعال شعلة بوتاجاز داخل مصنع ما أسفر عن إصابة أنس رمضان 29 عامًا سوداني الجنسية، أحمد محمد 28 عامًا ومحمود أحمد 50 عامًا، بحروق باليدين والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى القاهرة الجديدة لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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