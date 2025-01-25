عوبديا النبي، صاحبة نبؤة رجوع اليهود من السبي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى نياحة عوبديا النبي.

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قصة نياحة عوبديا النبي

وتنيح النبي عوبديا وهو رابع الأنبياء الصغار الاثني عشر، وكانت نبوة عوبديا نحو سنة 584 ق. م. بعد سقوط أورشليم وبسبب تحالُف بنى آدوم مع البابليين فأنذرهم النبي بأنهم سيُدانون من الله، وهددهم النبي بالخراب والدمار. كما تنبأ على رجوع اليهود من السبي ويتألف سفر عوبديا من إصحاح واحد.

هذه النبوة تخص كل نفس متكبّرة تظن أنها قادرة على الدفاع عن نفسها لسكناها في الجبال الوعرة، وأيضًا النفس الشامتة بسقوط الآخرين.

وإن كانت النبوة في ظاهرها موَّجهة ضد آدوم لكنها تدخل بنا إلى الجانب الإيجابي وهو خلاص يعقوب وتقديسه وتَمتُّعه بالميراث حيث يملك مع الرب في ملكوته بعد أن يَهدِم قوة إبليس ويُعطِى النصرة للكنيسة في جهادها.

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