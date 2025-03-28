معارك وغزوات، فتح سمرقند وسبب قتال قتيبة بن مسلم مع جنوده متخفيا

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فتح سمرقند، يستمر القسم الديني في بوابة فيتو، خلال شهر رمضان، في تقديم سلسلة من المعارك والغزوات الإسلامية، التي كتب بها المسلمون التاريخ الإسلامي، وساعدت في نشر وإعلاء كلمة الحق، ووصول الإسلام من أدنى الأرض إلى أقصاها.

ونسرد في السطور التالية، قصة دخول المسلمين مدينة سمرقند وفتحها، سبب قتال قتيبة بن مسلم مع جنوده متخفيا.

فتح سمرقند

جاء الفتح الإسلامي لسمرقند في عام 93 هـ، وكانت المعركة بين جيش المسلمين بقيادة قتيبة بن مسلم الباهلي، ومعه أكثر من ثلاثين ألفَ مقاتلٍ، وقائد سمرقند، الملك غوزك، ومعه أكثر من خمسين ألفَ مقاتلٍ. وتعد سمرقند أكبر مدن ما وراء النهر، ومن أمنعها وأقواها.

فتح سمرقند بقيادة قتيبة بن مسلم

أسباب فتح سمرقند

كان نقض ملك سمرقند الصلح الذي كان بينه وبين قتيبة سببا لهذا الفتح؛ فكان الملك السابق طرخون قد رضي بدفع الجزية، لكن غوزك قبض عليه وسجنه، فمات طرخون ثم نقض غوزك العهد، فسار إليه قتيبة وسيَّر أمامه أخاه عبد الرحمن ومعه الفرسان والرماة، وأمره أن يكتم الخبر حتى يفاجئ العدو.

معركة فتح سمرقند

خطب قتيبة ببقية الجيش وأعلمهم أن القوم قد نقضوا العهد، ثم قال: "إني أرجو أن تكون خوارزم والصغد كقُريظة والنَّضير"، ثم تقدَّم وحاصرها شهرًا، وكان بينه وبينهم قتال، ثم إن أهل سمرقند استنجدوا بمن حولهم من الملوك، وقالوا لهم: إن ظفروا بنا أتَوْكم بمثل ما أتَونا به، عند ذلك أمدوه بجيش كله من الأشراف وأولاد الملوك وأهل النجدة؛ لأنهم قالوا: إنما نُهزَم من قِبَل سفلتنا من الناس، فعبؤوا جيشَهم من كل بطل وصاحب تجرِبة، وأتى هذا الجيش؛ لكي يبيت قتيبة بغتة، لكن الأخبار وصلت إلى قتيبة فانتخب ستمائة فارس من أشجع الناس، وأعطاهم تعليماته؛ لكي يكمنوا لهذا الجيش، وعيَّن عليهم أخاه صالح بن مسلم.

سمرقند

ما سبب قتال قتيبة مع جنوده متخفيا؟

ثم كمنوا لهم على بُعْد فرسخين من الجيش، ولما اقتربوا تناوشهم الكمين في منتصف الليل من ثلاث جهات ودارت معركة رهيبة بين خيرة فرسان المسلمين وخيرة فرسان الصُّغْد، كما أن قتيبة أراد أن يتأكد بنفسه من مقدرة جنوده، فحضر سرًّا وقاتل معهم متخفيًا، وانتهت المعركة بانتصار المسلمين وهزيمة هذا الجيش هزيمة مُنكَرة وقُتِل معظمهم، وأسروا عددًا منهم وحملوا غنائمهم وأتوا إلى عسكرهم.

حصار سمرقند وانتصار المسلمين

بعد ذلك حاصر قتيبة سمرقند ورماهم بالمنجنيق حتى أحدث ثُلمة، ثم أمر الناس بالجد في القتال، ودخلوا من الثلمة وصدوا عنهم بالتروس سهامَ الأعداء، ولما رأى أهل سمرقند أن لا سبيل لهم إلا زحزحتهم عن هذه الثلمة وأن مدينتهم على وشك أن تؤخذ عَنوةً، أرسلوا وفدًا إلى قتيبة: "أن انصرف عنا اليوم حتى نُصالِحك غدًا"، فقال قتيبة: "لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة"، ثم صالحهم قتيبة على مال جزيل يؤدونه للمسلمين كل عام، وأن يخلوا المدينة من المقاتلين، وأن يبني فيها مسجدًا، فيدخل ويصلي فيه ويخطب فيه كلما أراد، وأن تهدم بيوت النيران وتُزال الأصنام، ثم دخل وبنى المسجد وصلى، وجمع الأصنام فحرقها، وأذاب ما كان فيها من ذهب، فَجُمع فكان أكثر من خمسين ألف مثقال، وهنا أُسقِط في يد الصغد فخرج منها غوزك وتركها، ورحل من أراد الرحيل من أهلها.

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