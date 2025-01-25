الآثار تقدم رحلات طيران وإقامة مجانية لزائري الجناح المصري في معرض السياحة بإسبانيا

نظمت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مسابقة سياحية لزائري الجناح المصري في المعرض السياحي الدولي FITUR 2025، الذي يُقام حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية وشركة الطيران آير كايرو والعديد من الفنادق الثابتة والعائمة.

مشاركة وزارة السياحة والآثار في المعرض السياحي الدولي

ومن جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن الفائزين في هذه المسابقة سيحظون برحلات لزيارة المقصد السياحي المصري، لافتًا أن الهدف من هذه المسابقة الترويج للمقصد المصري بالأسواق السياحية المختلفة ولا سيما السوق الإسباني وأمريكا اللاتينية، وتعريف منظمي الرحلات بهم بصورة أكبر بالمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من تنوع سياحي وأثري.

وأضاف أن هذه المسابقة تشمل سحب على 20 رحلة طيران وإقامة إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر، وقد تم إجراء هذا السحب على يومين حيث شهد اليوم الأول السحب على 12 رحلة طيران وإقامة لـ 12 فائزا، وفي اليوم التالي تم السحب على 8 رحلات طيران وإقامة في إطار المسابقة.

جوائز وزارة السياحة والآثار لرواد المعرض السياحي الدولي

جدير بالذكر أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي تشارك في فعاليات المعرض السياحي الدولي FITUR 2025 بجناح تبلغ مساحته 430م2 متضمنة 80 م2 دور علوي، ويضم الجناح عدد 43 مشاركا ممثلين عن القطاع السياحي المصري الخاص من بينهم 18 شركة سياحة و20 منشأة فندقية وغرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى ثلاث شركات طيران وهم: شركة Air Cairo وشركة Nesma للطيران والشركة المصرية العالمية للطيران، إلى جانب مشاركة جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

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