متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ سؤال يشغل بال الكثيرين ممن تشغلهم العبادة والصيام في ليلة الإسراء والمعراج، خاصة وأن عددا كبيرا من المسلمين يقوم بإحياء هذه الذكرى العطرة بالصلاة والصيام، حيث من المعلوم أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، كما أن ذكرى الإسراء والمعراج هي ذكرى عظيمة في نفوس الكثيرين، وفيما يلي نستعرض معكم متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 وموعدها.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025، لافتًة إلى أن تحديده بـ 27 رجب ذكره كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26-1-2025 إلى فجر الاثنين27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025.

ما هي قصة ليلة الإسراء والمعراج؟

لفتت الإفتاء إلى أن الإسراء والمعراج، رحلة وقعت حقيقةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلّ وعلا، إذ عُرِج به صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى.

وورد ذكر حادثة الإسراء في سورة الإسراء؛ حيث قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1].

كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم، حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 13- 18].

متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟

اختلف العلماء في حادثة الإسراء والمعراج متى كانت؟ فاختلفوا في أي سنة كانت؟ فقيل: قبل الهجرة بسنة، وجرى عليه الإمام النووي ، وادعى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال القاضي: قبل الهجرة بخمس سنين.

واختلفوا في أي الشهور أيضا، فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وعلى هذا جمع من العلماء، وقيل: كانت في رجب. وقيل: رمضان. وقيل: شوال.

وكان مفتي الجمهورية السابق، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح في فتوى عبر موقع دار الإفتاء، أن هناك اختلافا بين عدد من العلماء في تحديد وقت وموعد ليلة الإسراء والمعراج، موضحا أن هذه الاختلاف شمل نحو 5 أشهر، حيث أشار إلى أنّ الحافظ السيوطي حكى ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب، ثم سرد اختلاف عدد من العلماء في تحديد موعد هذه الليلة المباركة كالتالي:

1- قال الحافظ السيوطي في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا": وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم".

2- على القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

3- وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".

4- وقال الإمام الواقدي: في رمضان.

5- والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب.

ليلة الإسراء والمعراج 2025

عُرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة الإسراء والمعراج آيات مباركة منها «الجنة»، ليرى فيها ما أعده الله له ولأحبابه من الثواب والنعيم، و«النار»، ليشاهد ما أعده الله تعالى لأعدائه من العذاب الأليم، لينذر به الكافرين والمشركين.

وفرض الله سبحانه وتعالى على النبي وأمته صلى الله عليه وآله وسلم في الإسراء والمعراج خمسَ صلوات في اليوم والليلة وخمسين في الأجر.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟ وما حكم صيامها

إحياء ليلة الإسراء والمعراج

وفقًا للإفتاء يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

حكم صيام يوم الإسراء والمعراج

يجوز صيام يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

هل ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية، هل ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فأجاب: الحمد لله، أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم نظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر فهذا باطل، لم يقله أحد المسلمين.

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