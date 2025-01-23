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أخبار مصر

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الإمام الحسين

مسجد سيدنا الحسين،
مسجد سيدنا الحسين، فيتو
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تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة. ويهدف الاحتفال إلى تأكيد الدروس العظيمة والقيم الروحية لهذه المناسبة، وإبراز معانيها السامية التي تمثل رسالة الإسلام في التسامح والرحمة.

احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج 

سيُعقد الاحتفال يوم الأحد الموافق ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م، في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرة.

جهود وزارة الأوقاف لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة

ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الخير والمحبة، مؤكدةً أهمية استحضار معاني هذه الحادثة المباركة في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

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