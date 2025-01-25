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حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة الشروع في قتل سيدة وسرقتها بالإكراه بالسلام

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد15 سنة لاتهامهما بسرقة هاتف ومبلغ مالي من سيدة بالإكراه والشروع في قتلها وألزمتهما المصاريف بمنطقة السلام

تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغا من سيدة مصابة بجرح قطعي في الجسم نتيجة تعرضها للسرقة بواسطة شخصين.

وتبين من الفحص أن شخصين اشهروا في وجه المجني عليها سلاح أبيض كتر لسرقة حقيبتها، أثناء سحب مبلغ مالي من أمام أحد البنوك وتعديا عليه وأحدثا إصابتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضُبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفا بارتكابهما الواقعة وأرشدا عن المسروقات  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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محكمة جنايات القاهرة منطقة السلام قسم شرطة السلام

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