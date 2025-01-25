السبت 25 يناير 2025
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حوادث

ضبط أبطال فيديو سرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف بأسوان

القبض على سائق وعاطل
القبض على سائق وعاطل لسرقة حقيبة سيدة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على سائق وعاطل لسرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف بمحافظة أسوان.

سائق وعاطل لسرقة حقيبة سيدة بأسلوب الخطف بأسوان 

تابعت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى، تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بسرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول أسوان.  

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وبالفحص تبين تلقى الأجهزة الأمنية بأسوان بلاغا من (طالبة – مقيمة بدائرة مركز شرطة دراو) بقيام  شخصين يستقلان مركبة توك توك بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالهرب حال سيرها بدائرة القسم.

وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق، عاطل – مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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