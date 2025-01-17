حملة مكبرة لإزالة إشغالات الباعة الجائلين بشرق الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق بمحافظة الإسكندرية اليوم، برئاسة المهندسة نهى خليفة رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات للباعة الجائلين من كافة الميادين والشوارع العامة، يأتى ذلك فى إطار تكثيف الحملات والاستجابة لشكاوى المواطنين.

وتوجهت الحملة إلى بعض المناطق، وهى شارع ونجت - وشارع مصطفى كامل باكوس شارع محطة السوق باكوس - شارع اللواء أحمد على ومزلقان كليوباترا - وشارع عزيز فهمى زنانيرى).



وأسفرت الحملة عن التحفظ على ( ٣٥) حالة إشغال متنوع؛ كما تم تحصيل مبلغ (٤٢) ألف جنيه غرامات فورية.



وتستمر الحملات على مدار اليوم لإزالة الإشغالات استهدافا لعدم التعدى على حرم الطريق العام.

وفى سياق متصل، كلف الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالتنسيق مع الأحياء لسرعة رصف الطرق وإعادة الشيء لأصله في الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين، وذلك لتحقيق السيولة المرورية.

هذا وقد أكد محافظ الإسكندرية أنه تم الانتهاء من أعمال الرصف في العديد من الشوارع خلال الأشهر الثلاث الماضية؛ ففي حي منتزه أول تم رصف (الشارع الرابط بين أحمد عبد الوهاب والبحرية، كما تم الانتهاء من رصف شارع مصطفى كامل من كوبري الساعة حتى سور البحرية بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥٪؜، وهو من أكثر الشوارع التي تكررت منها شكاوى المواطنين لكونه طريق حيوي به كثافة مرورية عالية)، وبنطاق حي منتزة ثان تم رصف (شارع المشتل من شارع مصطفى كامل حتى شارع 30 الجديد- وشارع مصطفى كامل من شارع الملك وحتى قبل شارع ٢٠ - وطريق الطابية المعمورة من شارع مسلم وحتى قبل مزلقان البحرية).

وفي السياق ذاته، أضاف محافظ الإسكندرية بأن مديرية الطرق والنقل قد رصفت العديد من الشوارع بنطاق حي شرق خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أبرزها: (بدء رصف منطقتي أبيس ١و٢- وتركيب طبقة الإنترلوك بشارع ونجت- وشارع ظباط الشرطة بجوار كوبري ١٤ مايو -شارع البرت الأول أمام القرية الأوليمبية)، وبنطاق حي وسط، تم رصف(طريق القباري السريع أمام وحدة المرور - وطريق المطار).

وعلى الصعيد ذاته، قامت مديرية الطرق بأعمال الرصف بالشوارع التالية بنطاق حي غرب ( شارع راغب - مساكن المتراس)، وفي حي العجمي تم رصف وإعادة الشيء لأصله بشوارع (البيطاش - والبرنسيسة- والكوايتة)، وفي أحياء عامرية أول وثان تم رصف شوارع (مدخل نجع العرجي- وشارع عمرو المختار).

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