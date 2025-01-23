"لارك" التركية تبحث الفرص الاستثمارية بالعاشر من رمضان

استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وفدًا رفيع المستوى من شركة "لارك" التركية، في لقاء استراتيجي يستهدف بحث الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون في مجال التصنيع والتصدير، بما يدعم خطط الشركة للتوسع في الأسواق الإفريقية والعربية انطلاقًا من مصر.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز أن مدينة العاشر من رمضان تمثل وجهة استثمارية متميزة لما تمتلكه من مناطق صناعية متخصصة وتسهيلات استثمارية، مما يعزز من مكانتها كمركز رئيسي للصناعات الموجهة للتصدير، لا سيما نحو الأسواق الإقليمية، في إطار استراتيجية الدولة لتنمية الصادرات ودعم القطاع الصناعي.

من جانبهم، أعرب مسؤولو شركة "لارك" التركية عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في المدينة، مشيدين بما توفره مصر من فرص تنافسية وحوافز داعمة للصناعة والتجارة. كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة مشروعات صناعية جديدة وآليات تعزيز التعاون المشترك لدعم المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز موقع مصر كمركز صناعي وتصديري عالمي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد الوطني.

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولي ‏أحد التحالفات العالمية المهتمة بتوطين صناعة مواتير المياه الكهربائية والطلمبات والعدادات الذكية بمصر، وتنفيذ أنظمة التحكم والحماية الذكية للمرافق للأغراض السكنية والتجارية والصناعية.

استهل الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور، واستعراض الجهود المبذولة من الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

جهود القطاع الخاص في توطين الصناعة

وأكد نائب وزير الإسكان، ضرورة تسليط الضوء على جهود القطاع الخاص في توطين الصناعة وخاصة في مجال العدادات، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تستهدف توفير 2 مليون عداد مياه سنويًا في ظل احتياجات السوق المصرية، والطفرة العمرانية التي تشهدها مصر.



وناقش نائب وزير الإسكان، مع مسئولي التحالف، الحلول والبدائل الذكية وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مجال العدادات الذكية للمياه، واستخدام التصميمات المختلفة للتركيبات الميكانيكية والإلكترونية للعدادات طبقًا لكل احتياج وتطبيق.



‏كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، دعم الوزارة الكامل من خلال الجهات التابعة لها بالمحافظات والمدن الجديدة لتوطين الصناعة المحلية للمهمات الكهروميكانيكية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في ظل الجهود الحثيثة للدولة المصرية نحو تحقيق الأفضلية للمكون المحلي وتوطين الصناعات.

من جانبهم، أبدى مسئولو التحالف اهتمامهم بالتصنيع المحلي للعدادات ودخول السوق المصرية كمصنعين، بجانب استهداف التصدير لدول وسط وشرق إفريقيا ودول الخليج من خلال تواجدهم بالسوق المصرية.

‏كما استعرض مسئولو التحالف التصميمات المختلفة للعدادات، وخاصة التصميمات التى تلبى احتياجات السوق المصرية، حيث أفاد مسئولو التحالف أنه تم إجراء الاختبارات لبعض المنتجات طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية، بجانب استهداف البدء في التصنيع خلال 3 أشهر لإنتاج حوالي 250 ألف عداد سنويًا، وبنسبة مكون محلي تتخطى 75% وبأسعار تنافسية بالسوق المصرية.

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