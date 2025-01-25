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موعد ظهور نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية في المنيا 2025

موعد ظهور نتيجة الشهادة
موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة المنيا

 بدء أولياء الأمور لـ طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، في البحث حول نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول، المنصات الإخبارية والتعليمية في انتظار ظهور نتيجة تالتة إعدادي في المنيا. 

 

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول 

 وفي هذا السياق قال مصدر تعليمي في المنيا، إنه من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة. 

 

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، حيث انطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بـ محافظة المنيا، وستستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حتى إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.


نتيجة تالتة إعدادي في المنيا 2024-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم في المنيا، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة بـ9 إدارات تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الخميس الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

 

الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025، وأكد أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا،ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في المنيا.
 

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الاول 2024-2025

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بالمنيا نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي تبدأ عقب انتهاء امتحان اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 الترم الأول

وينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنيا، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول 

وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة المنيا الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 100 ألف طالب وطالبة.

 

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الأول 

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 
تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 الترم الثاني، فيتو 

وببدأ كنترولات الشهادة الإعدادية في المنيا 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

 

أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية في المنيا

 وتتوقع مديرية التربية والتعليم بالمنيا، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

 

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا 2024 - 2025

 ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

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