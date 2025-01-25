برقية تهنئة من الشيوخ للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

وقال في البرقية: يطيب لي أن أتقدم إليكم بإسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى.

الإسراء والمعراج رحلة ربانية

وأكد رئيس الشيوخ، أن الإسراء والمعراج رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه صلى الله عليه وسلم.

رسالة الشيوخ إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج

وتابع رئيس مجلس الشيوخ: ونحن نحتفل بهذه الذكرى العظيمة، ندعو الله عز وجل أن يوفقكم في رسالتكم السامية، وأن يديم نعمة الأمن والخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى عليكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والوئام، حفظكم الله وسدد خطاكم.

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025

أعلنت دار الإفتاء المصرية موعد ليلة الإسراء والمعراج 2025، لافتًة إلى أن تحديده بـ 27 رجب ذكره كثيرٌ من الأئمة واختاره جماعةٌ من المحققين، وهو ما جرى عليه عمل المسلمين قديمًا وحديثًا.

متى تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025؟

تبدأ ليلة الإسراء والمعراج 2025 من مغرب يوم الأحد 26 رجب 1446هـ الموافق 26-1-2025 إلى فجر الاثنين27 رجب 1446هـ الموافق 27-1-2025.

ما هي قصة ليلة الإسراء والمعراج؟

لفتت الإفتاء إلى أن الإسراء والمعراج، رحلة وقعت حقيقةً لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثت يقظة بعطاءٍ من ربه جلّ وعلا، إذ عُرِج به صلى الله عليه وآله وسلم يقظةً من المسجد الأقصى إلى السماوات العُلا، ومنها إلى المقام الأعلى.

وورد ذكر حادثة الإسراء في سورة الإسراء؛ حيث قال تعالى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} [الإسراء: 1].

كما ورد ذكر المعراج في سورة النجم، حيث قال تعالى: {وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى* عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى* عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى* إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى* مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى* لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى} [النجم: 13- 18].

متى كانت حادثة الإسراء والمعراج؟

اختلف العلماء في حادثة الإسراء والمعراج متى كانت؟ فاختلفوا في أي سنة كانت؟ فقيل: قبل الهجرة بسنة، وجرى عليه الإمام النووي ، وادعى ابن حزم الإجماع على ذلك، وقال القاضي: قبل الهجرة بخمس سنين.

واختلفوا في أي الشهور أيضا، فجزم ابن الأثير وجمع منهم النووي بأنها كانت في ربيع الأول، قال النووي: ليلة سبع وعشرين، وعلى هذا جمع من العلماء، وقيل: كانت في رجب. وقيل: رمضان. وقيل: شوال.

وكان مفتي الجمهورية السابق، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أوضح في فتوى عبر موقع دار الإفتاء، أن هناك اختلافا بين عدد من العلماء في تحديد وقت وموعد ليلة الإسراء والمعراج، موضحا أن هذه الاختلاف شمل نحو 5 أشهر، حيث أشار إلى أنّ الحافظ السيوطي حكى ما يزيد على خمسة عشر قولًا؛ أشهرُها: أنه كان في شهر رجب، ثم سرد اختلاف عدد من العلماء في تحديد موعد هذه الليلة المباركة كالتالي:

1- قال الحافظ السيوطي في "الآية الكبرى في شرح قصة الإسرا": وأما الشهر الذي كان فيه: فالذي رجَّحه الإمام ابن المنير على قوله في السنة ربيع الآخر، وجزم به الإمام النووي في "شرح مسلم".

2- على القول الأول في ربيع الأول، وجزم به النووي في فتاويه.

3- وقيل: في رجب وجزم به في "الروضة".

4- وقال الإمام الواقدي: في رمضان.

5- والإمام الماوردي في شوال، لكن المشهور أنه في رجب.

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