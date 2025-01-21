رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

أكد الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ذكرى الإسراء والمعراج تُعدّ معجزة عظيمة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت في توقيت شديد الصعوبة خلال عام الحزن.

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

وأوضح الدكتور أبو هاشم، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى في هذا العام من وفاة عمه أبو طالب، الذي كان سندًا له، ثم وفاة السيدة خديجة بعد ذلك بفترة قصيرة، ما أضاف عبئًا نفسيًا كبيرًا عليه.

وتزامنت هذه المحن مع تعنت قريش وسفهاء مكة، وزيادة إيذائهم للنبي، خاصة بعد رحلته إلى الطائف، حيث قوبل بتصرفات قاسية.

الدكتور أبو هاشم: الإسراء والمعراج جاءت لتكون تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأشار الدكتور أبو هاشم إلى أن الإسراء والمعراج جاءت لتكون تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيدًا لقدرته على التحمل، كما كانت اختبارًا لإيمان الصحابة واستعدادهم لتصديق المعجزات.



وقال: "الإسراء والمعراج كانت تمهيدًا للهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، حيث كانت بمثابة اختبار لعزيمة المؤمنين، من صدّق بهذه الرحلة كان مستعدًا للانتقال وترك بلاده وأهله من أجل نصرة الدين".

كما أوضح الدكتور أبو هاشم أن ليلة الإسراء والمعراج تحمل دلالات روحانية عميقة، وأنها فرصة للمسلمين للتفكر في عظمة هذه المعجزة واستلهام العبر منها.

ومع كل عام يثير عدد من المتنطعين الشكوك حول معجزة الإسراء والمعراج وهل أسري بالرسول ص بالروح فقط أم بالروح والجسد وهل كانت رؤية واقعية أم في المنام؟

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