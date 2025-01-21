الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

الدكتور محمد أبو
الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق، فيتو

أكد الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر السابق أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن ذكرى الإسراء والمعراج تُعدّ معجزة عظيمة في حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت في توقيت شديد الصعوبة خلال عام الحزن. 

 

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

وأوضح الدكتور أبو هاشم، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم عانى في هذا العام من وفاة عمه أبو طالب، الذي كان سندًا له، ثم وفاة السيدة خديجة بعد ذلك بفترة قصيرة، ما أضاف عبئًا نفسيًا كبيرًا عليه.

وتزامنت هذه المحن مع تعنت قريش وسفهاء مكة، وزيادة إيذائهم للنبي، خاصة بعد رحلته إلى الطائف، حيث قوبل بتصرفات قاسية.  

 

الدكتور أبو هاشم: الإسراء والمعراج جاءت لتكون تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم

وأشار الدكتور أبو هاشم إلى أن الإسراء والمعراج جاءت لتكون تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكيدًا لقدرته على التحمل، كما كانت اختبارًا لإيمان الصحابة واستعدادهم لتصديق المعجزات. 
 

وقال: "الإسراء والمعراج كانت تمهيدًا للهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، حيث كانت بمثابة اختبار لعزيمة المؤمنين، من صدّق بهذه الرحلة كان مستعدًا للانتقال وترك بلاده وأهله من أجل نصرة الدين".  

كما أوضح الدكتور أبو هاشم أن ليلة الإسراء والمعراج تحمل دلالات روحانية عميقة، وأنها فرصة للمسلمين للتفكر في عظمة هذه المعجزة واستلهام العبر منها.

ومع كل عام يثير عدد من المتنطعين الشكوك حول معجزة الإسراء والمعراج وهل أسري بالرسول ص بالروح فقط أم بالروح والجسد وهل كانت رؤية واقعية أم في المنام؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسراء والمعراج الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج الدكتور محمد ابو هاشم اللجنة الدينية بمجلس النواب جامعة الأزهر ذكرى الإسراء والمعراج محمد ابو هاشم

مواد متعلقة

علي جمعة عن الإسراء والمعراج: الوصول إلى الملكوت الأعلى ليس أغرب من تلقي الرسالة

دار الإفتاء توضح تفضيل النبي برحلتي الإسراء والمعراج

ما حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب ؟، الأزهر يرد

احتفالًا بليلة الإسراء والمعراج، الأوقاف تطلق مجالس للصلاة على النبي بالمساجد

ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

بث مباشر، شاهد مباراة ليفربول وليل في دوري أبطال أوروبا 2024/ 2025

بعد تنصيب ترامب، نجيب ساويرس يكشف توقعاته لأسعار الذهب

بث مباشر، مباراة برشلونة وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا 2024/2025

تراجع الدولار مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025

شبورة وأمطار، هيئة الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

التفاصيل الكاملة لحادث بنك مصر بالفيوم.. استشهاد ضابط شرطة وإصابة 4 آخرين.. القبض على المتهم وعرضه على مستشفى الأمراض النفسية.. وهذا سبب المشاجرة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يسخر من بايدن لهذا السبب

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

استقرار أسعار السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

الهواتف الداعمة لمكالمات الواي فاي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رد قوي من محمد أبو هاشم على محرمي الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج (فيديو)

تفسير حلم شنطة السفر في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

ما هو أفضل وقت لصلاة الضحى؟، أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية