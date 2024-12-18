وزير الصحة: اكتشفنا صرف لبن مدعم لأطفال متوفين

كشف الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، عن آخر مستجدات ملف لبن الأطفال المدعم، لا سيما من شكاوى بعض الأمهات من عدم توفره في الوحدات الصحية.

وأوضح وزير الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، أن ما حدث في ملف صرف اللبن المدعم للأطفال عبارة عن إجراءات حوكمة تضمن ضمان وصول اللبن لمستحقيه.

وتابع: "رصدنا صرف ألبان لغير مستحقيها لا سيما لأطفال متوفين، وكل ما فعلناه حوكمة الإجراءات لضمان وصوله للمستحقين، انطلاقا من القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار".

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